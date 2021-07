Chris Broy und Andrej Mangold: So ist ihr Verhältnis nach „Kampf der Realitystars“

Chris Broy und Andrej Mangold: So ist ihr Verhältnis nach "Kampf der Realitystars"

30.07.2021 11:22 Uhr

Sind aus Feinden nun Freunde geworden? Bein "Kampf der Realitystars" trafen Chris Broy und Andrej Mangold in der dritten Folge aufeinander. Anstatt Beef gab es jedoch Versöhnung.

Darauf haben eingefleischte Trash-TV-Fans nur gewartet: Das Aufeinandertreffen von Chris Broy und Andrej Mangold bei „Kampf der Realitystars“. In der dritten Folge, die am Mittwoch gezeigt wurde, war es endlich soweit.

Die Vorgeschichte

Denn die beiden haben eine Vorgeschichte! Im letzten „Sommerhaus der Stars“ mobbte Andrej wild gegen Chris und seine damalige Verlobte Eva Benetatatou.

Der Streit eskalierte so krass, dass danach ein heftiger Shitstorm über Andrej herein prasselte und er in Deutschland zur Persona non grata verurteilt wurde – selbstverschuldet natürlich!

Andrej entschuldigt sich

Nun waren alle gespannt, wie das Aufeinandertreffen der beiden Männer vonstatten geht, doch alle die auf einen Streit gehofft hatten, wurden zumindest in Folge 3 enttäuscht.

Andrej, der „Kampf der Realiytstars“ dazu nutzen wollte, um sein angeknackstes Image wieder aufzupolieren, suchte nach Chris‘ Einzug das Gespräch und entschuldigte sich, wenn auch eher halbherzig, bei ihm: „Das was passiert ist, das tut mir Leid, das war nicht nice“, so Andrej.

Und weiter: „Es tut mir leid, dass da Sachen falsch rüber gekommen sind. Da wollt ich mich auf jeden Fall dafür entschuldigen.“ Kann Mobbing denn falsch rüber kommen, fragt sich in diesem Moment sicher nicht nur Chris!

Haben die beiden Kontakt?

Doch Chris ist nicht nachtragend und verzeiht Andrej und es wirkt tatsächlich so, als ob die einstigen Streithähne sich ganz gut verstehen würden. Könnten die beiden in Zukunft tatsächlich Freunde werden?

Die Dreharbeiten von „Kampf der Realitystars“ liegen bereits einige Monate zurück und auf Instagram will ein Fan wissen, wie der Kontakt von Andrej und Chris momentan ist. Sehr kurz und knapp erklärt Chris: „Kein Kontakt!“

Trotz Aussprache ist wohl doch keine Männerfreundschaft zwischen den beiden entstanden…

(TT)