Teilnehmer bei "Kampf der Realitystars" Ben Tewaag: Mit neuer Liebe auf den Jakobsweg?

Ben Tewaag nimmt an der neuen Staffel von "Kampf der Realitystars" teil. (dr/spot)

SpotOn News | 04.04.2024, 12:54 Uhr

Ben Tewaag ist mit seiner Teilnahme an der neuen "Kampf der Realitystars"-Staffel zurück im Rampenlicht. In einem Interview erklärte der Single auch, was seine neue Partnerin für Eigenschaften haben sollte.

Ben Tewaag (47) meldet sich mit seiner Teilnahme an der neuen Staffel von "Kampf der Realitystars" (ab dem 10. April bei RTLzwei) im Trash-TV zurück. Der Sohn von Uschi Glas (80) berichtet in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung nun, dass sein Auftritt bei "Promi Big Brother" im Jahr 2016 eigentlich als einmalige Sache geplant gewesen sei und er eher nicht zurück ins Reality-TV gestrebt habe. Doch die Produzenten von "Kampf der Realitystars" hätten ihn überredet. Die Gründe: "30 Grad, Sonne, Meer und eine gute Gage."

Der Drehort Thailand hätte ihn dann auch "einfach nur positiv überrascht". So sehr, dass er sich sogar vorstellen könnte, irgendwann dorthin auszuwandern: "Die Menschen dort haben eine unglaublich freundliche und barmherzige Kultur. Ihr Lachen und ihre Freundlichkeit stecken an." Generell sei er "lieber mit 1.500 Euro am Strand von Phuket, als mit 15.000 Euro im tristen Berlin".

So sollte die neue Partnerin von Ben Tewaag ticken

Früher liebte Tewaag die Partys, mittlerweile habe er sich aber seine Hörner abgestoßen. Das hieße aber nicht, dass er jetzt eingeschlafen sei: "Ich bin aktiv – das trifft es am besten." Körperlich fühle er sich fitter als vor 18 Jahren und er habe seine "wilden Zeiten" mehr als gut weggesteckt. Er habe die Angst verloren, etwas verpassen zu können. Das entspanne ihn. Auch sein mittlerweile wieder gekittetes Verhältnis zu seiner Mutter hilft ihm dabei offenbar: "Der Kontakt und die Liebe zu meiner Familie und engen Freunden bedeutet mir sehr viel – ich bin ein loyaler Hund."

Doch eine neue Liebe hat der Ex-Partner von Schauspielerin Doreen Dietel (49) aktuell nicht an seiner Seite. Sicher sei für ihn nur, dass er eine "Partymaus", die so drauf ist, wie er vor 18 Jahren, nicht gebrauchen könne: "Sie soll humorvoll, intelligent, loyal und ehrlich sein". Für ihn wäre am besten eine Frau, die mit ihm auch den Jakobsweg gehen könnte. Diesen plane er für dieses Jahr wieder fest ein.