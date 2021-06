Sophia Thomalla: Wer ist die Neue ihres Ex Loris Karius?

19.06.2021 15:29 Uhr

Sophia Thomallas Ex Loris Karius turtelt jetzt mit einer Argentinierin. Wer ist die Frau überhaupt?

Die Berliner Schauspielerin und der Fußballspieler Loris Karius in den letzten Monat bereits während der Corona-Pandemie an Spannungen in ihrer Beziehung gelitten.

Loris Karius von Paparazzi erwischt

Das ständige Aufeinander-Hocken tat dem Paar offenbar nicht gut und offensichtlich war es so schlimm, dass der Torwart mit einer anderen Frau in den Urlaub nach Mykonos fahren musste. Dort wurde der Sportler mit seiner Begleitung heimlich geknipst und die Bilder bekam Sophia Thomalla brühwarm serviert – ebenso Loris selbst. Doch um wen handelt es sich bei der neuen Begleitung des Fußballers? Laut „Bild“-Zeitung handelt es sich um Maria Del Mar Molar.

Sie ist Argentinierin, arbeitet als Bikini-Model und schippert derzeit vor Mykonos auf einem Boot herum – immer wieder mit Loris Karius.

Das ist Maria Del Mar Molar

Zuvor war sie mit dem argentinischen Schauspieler Matias Ale verheiratet. Im Januar 2016 verließ sie ihn jedoch und zog nach Mexiko. Loris postete in seiner Instagram-Story vor wenigen Tagen eine Entschuldigung: „Gestern wurden Sophia und mir Fotos aus meinem Urlaub zugespielt, die mich mit einer anderen Frau zeigen. Es ist leider wahr, dass wir uns schon länger auseinandergelebt haben. Dass es nun so auseinander geht, das tut mir leid und dafür möchte ich mich entschuldigen.“ Im Netz hat sich Sophia noch nicht zu dem Vorfall geäußert. Auf Nachfrage der „Bild“-Zeitung soll sie lediglich gesagt haben: „Dazu gibt es nur eines zu sagen: Wir sind getrennte Leute! Er kann ab jetzt machen, was er möchte.“ (Bang)