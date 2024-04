Reunion auf Filmfestival „Pulp Fiction“-Stars feiern Jubiläum: Zwei wichtige Namen fehlen

John Travolta (l.) und Bruce Willis am Set von "Pulp Fiction". (smi/spot)

SpotOn News | 09.04.2024, 15:07 Uhr

Vor ziemlich genau 30 Jahren kam "Pulp Fiction" in die Kinos - und wurde sofort zu einem modernen Klassiker. Zum Jubiläum treffen sich die Stars um John Travolta, Uma Thurman oder Samuel L. Jackson auf einem Filmfestival. Nur zwei Namen fehlen.

Klassentreffen der "Pulp Fiction"-Stars beim TCM Classic Film Festival. Am 18. April 2024 startet das Filmfest in Los Angeles mit einer Sonderausstrahlung von Quentin Tarantinos (61) Kultfilm. Als Ehrengäste haben sich die Darsteller des Gangsterstreifens angesagt. Zunächst war nur von einem Besuch von John Travolta (70) die Rede. Die Disco-Ikone der 70er-Jahre gelang mit "Pulp Fiction" ein Comeback.

Zwei Namen fehlen auf der Liste

Mittlerweile haben auch mehrere Co-Stars von Travolta zugesagt. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, kommen Uma Thurman (53), Samuel L. Jackson (75), Rosanna Arquette (64), Harvey Keitel und Eric Stolz (62). Dazu noch diverse Produzenten und andere Macher hinter der Kamera.

Die Namen von zwei Stars, die "Pulp Fiction" entscheidend prägten, fehlen allerdings. So ist bisher noch nicht von Quentin Tarantino höchstselbst die Rede. Mit einer Teilnahme von Bruce Willis (69) ist nicht zu rechnen. Der Action-Star, der in "Pulp Fiction" eine neue Facette von sich zeigen konnte, ist an einer seltenen Form von Frühdemenz erkrankt.

30 Jahre "Pulp Fiction": Geburt eines Klassikers

Der Anlass für die Reunion ist ein runder Geburtstag für "Pulp Fiction". Fast genau vor dreißig Jahren, am 21. Mai 1994 feierte der Film seine Premiere beim Filmfest von Cannes. Am 14. Oktober kam "Pulp Fiction" regulär in die US-Kinos, in Deutschland folgte er am 3. November.

"Pulp Fiction" wurde sofort zu einem modernen, stilbildenden Klassiker: Eine innovative Mischung aus einer verschachtelten, nicht-chronologischen Erzählung, einem Retro-Soundtrack und Dialogen, die sowohl cool als auch beiläufig-alltäglich waren. Die Klasse von "Pulp Fiction" wurde direkt anerkannt, in Cannes gab es die Goldene Palme. Bei der Oscarverleihung gewannen Quentin Tarantino und Roger Avary (58) einen Academy Award für ihr Drehbuch.