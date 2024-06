Disney+, Joyn und ProSieben 20. Staffel von „Grey’s Anatomy“: Deutsches Startdatum steht fest

Die 20. Staffel von "Grey's Anatomy" startet am 1. Juli in Deutschland. (eyn/spot)

SpotOn News | 06.06.2024, 16:10 Uhr

Im März startete die 20. Staffel von "Grey's Anatomy" in den USA. Die deutschen Fans der Arztserie mussten sich bisher noch gedulden. Doch ab dem 1. Juli können die neuen Folgen auch in Deutschland gestreamt werden.

Fans von "Grey's Anatomy" können sich freuen: Bald sind die Folgen der 20. Staffel der beliebten US-Arztserie in Deutschland verfügbar. Nachdem die neuen Episoden in den USA bereits im März Premiere feierten, ziehen die deutschen Anbieter jetzt nach. Am 1. Juli startet die Staffel auf den Streaming-Plattformen Disney+ und Joyn. Eine Woche später, am 8. Juli, gibt es sie auch im Free-TV bei ProSieben zu sehen.

Parallel beginnt auch die siebte Staffel von "Seattle Firefighters – Die jungen Helden" auf Disney+, Joyn und ProSieben. Das "Grey's Anatomy"-Spin-off wird nach der aktuellen Staffel eingestellt.

20. Staffel hat nur zehn Episoden

"Grey's Anatomy", das am längsten laufende Medizindrama der Fernsehgeschichte, befindet sich aktuell in der Krise. Nach der 19. Staffel verließ die Hauptperson Meredith Grey (Ellen Pompeo, 54) die Serie, was für Entsetzen sorgte. Außerdem konnten die Dreharbeiten zur 20. Staffel wegen des Streiks in Hollywood nicht rechtzeitig fertiggestellt werden, was das Startdatum nach hinten verschob. Um sich an den Fernsehrhythmus anzupassen, musste die Serie auf zehn Episoden verkürzt werden.

Dennoch können sich die deutschen Fans auf einige Highlights freuen. Jessica Capshaw (47) und Alex Landi (31) kehren als Dr. Arizona Robbins und Dr. Nico Kim zurück ins Krankenhaus, zudem sorgt Neuzugang Dr. Monica Beltran alias Natalie Morales (39) für frischen Wind. Namensgeberin Meredith hat zudem mehrere Gastauftritte in Staffel 20.