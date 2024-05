"Keine Angst vorm Streiten" 22 Jahre Ehe: Janine Kunze verrät ihr Liebesgeheimnis

Janine Kunze und Dirk Budach gaben sich 2002 das Jawort. (eyn/spot)

SpotOn News | 25.05.2024, 14:31 Uhr

Janine Kunze ist seit 2002 mit ihrem Mann Dirk Budach verheiratet. In der "NDR Talk Show" plauderte die Moderatorin jetzt über das Geheimnis ihrer langen Beziehung. "Gefühle müssen gelebt werden", betonte sie.

Für Janine Kunze (50) ist Kommunikation der Schlüssel. Seit 2002 ist sie mit ihrem Ehemann Dirk Budach (60) verheiratet, die beiden haben zwei Töchter und einen Sohn. "Das größte Geheimnis ist: Man darf keine Angst vor Streiten haben. So habe ich auch meine Kinder erzogen", verriet die Moderatorin am 24. Mai in der "NDR Talk Show" über ihren Beziehungserfolg.

"Gefühle müssen gelebt werden, die müssen raus. Wir reden auch viel miteinander. Man darf nicht aufhören zu reden und man sollte auch viel miteinander lachen", führte sie aus. Kunze und ihrem Mann sei es zudem wichtig, viel Zeit miteinander zu verbringen und sich Auszeiten zu nehmen. "Und wenn wir nur bei uns in der Stadt in unser Lieblingshotel gehen", erklärte sie.

"Man hat nicht mehr jeden Tag Schmetterlinge im Bauch"

Nach 22 Jahren habe sich in ihre Ehe aber dennoch der Alltag eingeschlichen. Janine Kunze und Dirk Budach, ein Rechtsanwalt und Nachtklub-Gastronom, seien beide hart arbeitende "Alphatiere". "Natürlich schmeiße ich nicht mehr jeden Tag gleich meinen Schlüpfer weg, wenn der Mann nach Hause kommt. Man hat nicht mehr jeden Tag Schmetterlinge im Bauch", gestand Kunze.

Janine Kunze und Dirk Budach gaben sich 2002 in einer buddhistischen Zeremonie in einem Tempel in Thailand das Jawort. Zu ihrem 22. Hochzeitstag teilte die Schauspielerin im März auf ihrem Instagram-Account eine süße Liebeserklärung an ihren Partner. "Ich kann nur erahnen, wie schwer es manchmal sein muss, mich zu lieben, aber das tust du seit über 22 Jahren! […] Ich liebe dich bis zum Mond und zurück", schrieb sie damals unter gemeinsame Schnappschüsse aus den zwei Jahrzehnten ihrer Beziehung.