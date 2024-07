Stars Nicole Kidman: Stanley Kubrick hat Ehe ihre Ehe Tom Cruise ausgenutzt

23.07.2024

Nicole Kidman glaubt, dass Stanley Kubrick ihre und Tom Cruises Ehe als Inspiration für seinen Film ‚Eyes Wide Shut’ sorgfältig „ausschlachtete“.

Die 57-jährige Oscar-Preisträgerin spielte 1999 an der Seite von Tom (62) in dem Film die Ehefrau von Toms Charakter Bill Hartford. Sie bringt ihn aus der Fassung, als sie ihm erzählt, dass sie davon träumt, mit einem anderen Mann zu schlafen. Dies löst seinen Abstieg in eine zwielichtige Unterwelt mit Orgien und satanischen Ritualen aus, die von den reichsten und mächtigsten Kräften der Gesellschaft kontrolliert wird.

Nicole, die Tom neun Jahre vor dem Erscheinen des Films heiratete und sich 2001 von ihm scheiden ließ, sagte der ‘Los Angeles Times’ in einem Interview anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Veröffentlichung des Films auf die Frage, ob Stanley sich für das Projekt von ihrer Ehe inspirieren ließ: „Ich nehme an, er hat es ausgenutzt.“ Sie fügte hinzu: „Es gab Ideen, an denen (Stanley) interessiert war. Er hat eine Menge Fragen gestellt. Aber er hatte ein starkes Gefühl für die Geschichte, die er erzählen wollte.” Fans haben spekuliert, dass die intensiven Szenen des Films, die sich mit der komplexen Paardynamik befassten, die Ehe der beiden belastete. Und Nicole sagte, dass sie Wochen damit verbrachten, eine Szene zu drehen, die schließlich herausgeschnitten wurde. Sie fügte hinzu: „Es war die Szene mit Tom und mir, in der ich mit dem Rauchen des Spliffs im Bett beginne und in der ich lache und einen langen Monolog halte. Das hat viele Wochen gedauert. Ein großer Teil davon war das Proben im Schlafzimmer und dann mochte er nicht, was wir gemacht hatten. Also haben wir es überarbeitet und nach und nach aufgebaut. Es gab keinen Grund zur Eile. Stanley würde nie das Budget überschreiten. Was er kaufte, war Zeit.“

‚Eyes Wide Shut’ wurde bei seinem Erscheinen von den Kritikern unterschiedlich aufgenommen, hat aber inzwischen Kultstatus erreicht. Der Film war das letzte Werk des ‘Full Metal Jacket‘-Regisseurs Stanley, bevor er am 7. März 1999 im Alter von 70 Jahren starb.