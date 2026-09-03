Stars Aaron Phypers wirft Denise Richards ausstehende Unterhaltszahlungen vor

Aaron Phypers and Denise Richards - Race To Erase MS Gala 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2026, 14:00 Uhr

Aaron Phypers hat eine gerichtliche Erklärung eingereicht, in der er behauptet, Denise Richards habe nicht den vollständigen Betrag an Unterhalt an ihn gezahlt, den sie ihm zuvor gerichtlich zugesprochen hatte.

Aaron Phypers wirft seiner Noch-Ehefrau Denise Richards vor, ihm nicht ausreichend Trennungsunterhalt zu zahlen.

Das Paar befindet sich seit der Trennung im Juli 2025 nach sechs Ehejahren in einem erbitterten Rosenkrieg. Obwohl der ‚Real Housewives of Beverly Hills‘-Star Anfang dieses Jahres zu monatlich 5.000 Dollar vorläufigem Unterhalt verpflichtet wurde, behauptet der Wellness-Unternehmer, Denise habe ihm nicht den vollen Betrag gezahlt. Laut einer von ‚TMZ‘ eingesehenen gerichtlichen Erklärung soll Denise ihm mehr als 23.000 Dollar an ausstehendem Unterhalt schulden. Aaron erklärte, dies habe dazu geführt, dass er aus seiner damaligen Wohnung geworfen wurde und ohne Strom, Wasser, Gas und Mobilfunk auskommen musste. Auch sein Auto sei gepfändet worden.

Zudem habe er sich nicht einmal das Benzin leisten können, um zu seiner Anwaltskanzlei zu fahren. Inzwischen sei der 53-Jährige mit seiner Familie in eine „demütigend günstige Unterkunft nicht weit von meiner Anwaltskanzlei“ gezogen. Sein Geschäft könne er jedoch weiterhin nicht wieder aufnehmen und damit Geld verdienen, weil Denise nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr sein Handy zerstört habe, auf dem sich all seine Kontakte befanden. Als Richter Bershon im Februar die Unterhaltszahlungen anordnete, setzte sich die monatliche Summe von 5.000 Dollar aus 2.000 Dollar für die Miete, 1.000 Dollar für ein Auto, 1.000 Dollar für Lebensmittel und weiteren 1.000 Dollar für sonstige Ausgaben zusammen.

Aaron erklärte vor Gericht, er habe nur 200 Dollar auf seinem Konto. Die Entscheidung werde ihm „sicherlich helfen“, zugleich nehme er die Situation „einen Tag nach dem anderen“. Laut der ‚California Post‘ soll die ‚James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug‘-Darstellerin bei der Verkündung der Entscheidung gemurmelt haben, sie könne sich die Zahlungen nicht „leisten“. Denise erklärte außerdem, sie könne „kaum ihren Anwalt bezahlen“ und habe während ihrer Ehe mit Aaron, die von 2018 bis 2025 dauerte, ihr gesamtes Einkommen „aufgebraucht“. Die 55-Jährige habe zudem „nichts“ investiert.

Ihr Anwalt Mark Gross bezeichnete die finanzielle Belastung durch die Versorgung von Denises 15-jähriger Tochter Eloise, die aufgrund einer seltenen Chromosomenstörung Entwicklungsverzögerungen hat, als „ziemlich außergewöhnlich“. Mit Blick auf die im November 2025 gegen Aaron erlassene dauerhafte Schutzanordnung erklärte er: „Opfer von Missbrauch sollten nicht verpflichtet sein, ihren Täter zu unterstützen.“ Aarons Anwalt entgegnete, dass der Unternehmer wegen der Vorwürfe nicht verurteilt worden sei.