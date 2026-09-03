Stars Dolly Partons Dollywood plant neue Attraktionen zu Ehren des verstorbenen Stars

Dolly Parton live in Stockholm - 2008 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2026, 09:00 Uhr

Die Verantwortlichen des weltberühmten Freizeitparks in Tennessee haben Pläne vorgestellt, um Dolly Parton nach ihrem Tod im August dauerhaft zu ehren.

Dolly Partons Freizeitpark Dollywood soll nach ihrem Tod um neue „Erlebnisse und Installationen“ erweitert werden, die an den Country-Star erinnern.

Der Tod des ‚Jolene‘-Stars wurde am 25. August von Dollys Neffen und Sicherheitschef Bryan Seaver bekannt gegeben. Drei Tage später kamen die engsten Angehörigen und Freunde der Sängerin zu einer privaten Trauerfeier im Woodlawn Memorial Park and Mausoleum in Nashville zusammen. Nun haben die Verantwortlichen von Dollywood, dem weltberühmten Freizeitpark in Tennessee, Pläne vorgestellt, wie die verstorbene Musik-Ikone dort dauerhaft geehrt werden soll.

Geplant sind neue „Erlebnisse und Installationen, die Dollys bemerkenswerte Beiträge, ihre bleibenden Werte und ihre Liebe zu den Menschen und Orten der Great Smoky Mountains würdigen“. In der Mitteilung heißt es weiter, dass Besucher künftig verschiedene „bedeutungsvolle Möglichkeiten“ erhalten sollen, über Dollys Leben, ihren Glauben und ihren Einfluss nachzudenken. Gleichzeitig sollen sie die Freude, Fantasie und Gemeinschaft erleben können, die stets im Mittelpunkt ihrer Vision für Dollywood standen.

Zu den neuen Elementen gehört unter anderem ein Wasserfall, der Mittelpunkt eines großen Bereichs zum Innehalten und Nachdenken werden soll. Er wird in der Nähe der Robert F. Thomas Chapel in Dollywood entstehen. Die Verantwortlichen hoffen, dass der Wasserfall eine „friedliche Umgebung für Gäste schafft, in der sie innehalten, nachdenken und die natürliche Schönheit genießen können, die so viel von Dollys Leben und Schaffen inspiriert hat“.

Auch die Kapelle selbst soll verändert werden. Dort werden neue Buntglasfenster installiert, die sich auf einen Bibelvers beziehen, der Dolly besonders viel bedeutete: „Alles hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde.“ Darüber hinaus sollen im Bereich Wildwood Grove von Dollywood „besondere Stationen“ entstehen. Dort können Besucher ihre eigenen Gedanken und Nachrichten darüber hinterlassen, wie Dolly sie dazu inspiriert hat, ihre eigenen großen Träume zu verwirklichen.

Außerdem wird eine neue Figur namens ‚The Dream Maker‘ in den Freizeitpark eingeführt. Hinzu kommt ein neuer Fußweg, der in der Nähe des Eingangs zum Museum ‚The Dolly Parton Experience‘ angelegt werden soll. Die neuen Elemente sollen Anfang kommenden Jahres in Dollywood eröffnet werden.