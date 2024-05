Stars Ali Wong: Scheidung ist durch

Ali Wong at the SAG Awards February 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.05.2024, 15:23 Uhr

Die ‚Beef‘-Darstellerin ist nach ihrer Trennung von Justin Hakuta auch offiziell wieder Single.

Ali Wong ist endlich offiziell geschieden.

Die ‚Beef‘-Darstellerin trennte sich bereits im April 2022 von ihrem damaligen Ehemann Justin Hakuta. Nachdem sie im Dezember 2023 die Scheidung eingereicht hatte, ist die 42-jährige Schauspielerin jetzt auch auf dem Papier wieder Single. Der Beziehung mit ihrem Comedy-Kollegen Bill Hader steht damit offiziell nichts mehr im Wege. Laut Dokumenten, die unter anderem ‚Entertainment Tonight‘ vorliegen, vertrat sich Ali vor Gericht selbst. Zum Schutz ihrer Privatsphäre wurden keine weiteren Details zur Scheidungsvereinbarung sowie in Bezug auf das Sorgerecht für die gemeinsamen Töchter Mari (8) und Nikki (6) bekannt gegeben.

Verschiedenen Berichten zufolge soll die Trennung der Eheleute ohne größere Probleme verlaufen sein. Bei den Golden Globes bezeichnete Ali ihren Ex-Mann vor kurzem sogar als ihren „besten Freund“. In ihrer Dankesrede für den Award als beste Schauspielerin in einer Miniserie sagte sie: „Ich muss unbedingt dem Vater meiner Kinder und meinem besten Freund Justin für all seine Liebe und Unterstützung danken. Nur wegen dir habe ich die Möglichkeit, eine berufstätige Mutter zu sein.“