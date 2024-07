Chris Broy, Emmy Russ und Co. „Are You The One? Reality Stars in Love“: Cast und Starttermin bekannt

Passen die "Are You The One? Reality Stars in Love"-Kandiaten Chris Broy und Emmy Russ vielleicht perfekt zueinander? (eyn/spot)

SpotOn News | 04.07.2024, 12:08 Uhr

Bei "Are You The One? Reality Stars in Love" bekommen TV-Sternchen eine neue Chance für die Suche nach der großen Liebe. Die vierte Staffel startet am 26. Juli auf RTL+ - und die prominenten Singles haben es in sich.

Es wird wieder gematcht, was das Zeug hält: Am 26. Juli startet die vierte Staffel von "Are you the one? Reality Stars in Love" auf RTL+. Fans dürfen sich dann wieder wöchentlich auf insgesamt zehn Doppelfolgen der Kuppelshow freuen, wie üblich moderiert von Sophia Thomalla (34).

Zehn weibliche und zehn männliche TV-Sternchen müssen sich in der Show zu den perfekten Paaren zusammenfinden. Wer zu wem passt, wurde vorher anhand von Persönlichkeitstests bestimmt. Nur wenn in der Matching Night alle ihren passenden Partner gefunden haben, gibt es gemeinsam 200.000 Euro zu gewinnen. Nach der großen Liebe suchen dieses Mal unter anderem Reality-Queen Emmy Russ (24) und Eva Benetatous (32) Ex-Freund Chris Broy (35), wie RTL bekannt gibt.

Diese zehn Kandidatinnen suchen ihr "Perfect Match"

Emmy Russ ist mit Teilnahmen bei "Temptation Island V.I.P.", "Kampf der Realitystars" oder "Das große Promi-Büßen" längst ein alter Hase im Reality-Business. Bei "Are You The One?" war sie noch nie – in Staffel vier sucht sie dort genauso nach dem Glück wie Tara Tabitha (31), unter anderem bekannt aus dem RTL-Dschungelcamp.

Zumindest eine halbe Dschungel-Erfahrung hat auch Laura Morante (33), denn sie war immerhin mit dem Dschungel-Halbfinalisten Mike Heiter (32) liiert. Außerdem war sie schon bei der normalen "AYTO"-Staffel erfolglos auf der Suche nach dem "Perfect Match", genau wie Kandidatin Laura Lettgen (28).

"Love Island" schickt zwei liebeshungrige Kandidatinnen ins Rennen: Jennifer Iglesias (25) und Asena Neuhoff (27) wollten in der Kuppelshow bereits den perfekten Partner finden. Anastasia Pantelejew (24) und Gabriela Alves Rodrigues (23) wurden bei "Ex on the Beach" bekannt. Nadja Großmann (24) nahm bei "Love Fool" teil und Linda Voilet (23) sorgte 2021 bei "Germany's next Topmodel" für Wirbel.

Diese zehn Männer wollen die richtige Frau

Bei den Männern hofft Chris Broy, jetzt endlich das große Los zu ziehen. Er machte durch seine turbulente Beziehung mit "Bachelor"-Finalistin Eva Benetatou von sich reden, mit der er auch einen Sohn hat. Außerdem nahm er am "Sommerhaus der Stars" oder "Kampf der Realitystars" teil – in einer Datingshow war er allerdings noch nie.

Apropos "Bachelor": Aus dem "Bachelorette"-Universum sind gleich mehrere Kandidaten bei "AYTO" vertreten. Alex Rundow (28) kämpfte 2023 um das Herz von Jennifer Saro (28), ebenso wie Kaan Aktas (27) und Ozan Gencel (27). Lukas Baltruschat (29) schaffte es 2022 bei Sharon Battiste (32) bis ins Finale und Lars Maucher (27) wollte im Vorjahr Maxime Herbord (29) für sich gewinnen.

Kandidat Antonino De Niro (27) hat schon Erfahrungen bei der Normalo-Staffel von "Are You the One?" gesammelt. Marc-Robin (29) machte durch seinen Seitensprung bei "Temptation Island" von sich reden. In derselben Staffel nahm auch Nikola Glumac (28) teil und musste sich von seiner heutigen Ex-Frau einiges anhören.

Tim Kühnel (27) macht den männlichen Cast komplett. Er konnte 2020 "Love Island" gewinnen und war schon bei "Kampf der Realitystars" und "Prominent getrennt" zu sehen.

Als Nachrück-Kandidatin ist noch Dana Feist (28) dabei. Sie war zuletzt mit ihrem heutigen Ex Gigi Birofio (25) bei "Das Sommerhaus der Stars".