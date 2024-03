Stars Alicia Keys hat Bock aufs Glastonbury

Alicia Keys - Today Show Concert 14 December - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2024, 10:32 Uhr

Die Sängerin wünscht sich, beim englischen Musikfestival aufzutreten.

Alicia Keys würde gerne eines Tages Glastonbury-Headliner sein.

Die R B-Sängerin trat vor kurzem an der Seite von Usher beim Super Bowl in Las Vegas auf. Nun träumt die 43-Jährige davon, beim weltberühmten Festival im Südwesten Englands zu performen.

Gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘ verrät die Musikerin: „Beim Super Bowl, wenn man sich auf so etwas vorbereitet, rast das Herz. Auch wenn ich nicht tanze, kann die Stimme vor lauter Adrenalin nicht mehr mithalten. Wenn du in deinem Zimmer chillst und dann vor 80.000 Zuschauern im Stadion stehst, ist das lächerlich. Ich habe gelernt, meinen Atem zu kontrollieren und meine Stimme ruhig zu halten, wenn alles andere chaotisch und voller Energie ist. Und Glastonbury? Ich glaube, das muss einfach sein, oder?“

Alicia findet es großartig, dass derzeit so viele Frauen in der Musikindustrie glänzen. Die ‚If I Ain’t Got You‘-Hitmacherin fügt hinzu: „Ich bin so begeistert davon, wie die Frauen die Musikbranche erobern. Wir haben eine Organisation namens ‚She Is The Music‘, die sich darum bemüht, die Zahl der Frauen in allen Bereichen der Branche zu erhöhen, von Produzenten über Ingenieure bis hin zu Anwälten, Künstlern und Unternehmern. Man sieht eine Menge Wachstum. Wir haben jetzt einen Platz an unserem eigenen Tisch, um zu bestimmen, wie die Dinge laufen. Man sieht wirklich viele Frauen. Es gibt so viel Kreativität.“