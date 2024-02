Mehr ist mehr! All over Denim: Wir tragen jetzt Jeans von oben bis unten

Nina Dobrev kombiniert Jeans mit Jeans. (eee/spot)

SpotOn News | 20.02.2024, 19:39 Uhr

Mehr Jeans, bitte! Denim hat einmal mehr die aktuellen Mode-Trends erobert und kommt auch bei den Stars derzeit gut an. Grenzen beim Styling gibt es nicht, stattdessen gilt: More Denim is more!

More is more ist derzeit das Motto, wenn es um Denim geht. Denn Jeans wird derzeit mit noch mehr Jeans kombiniert. All over Denim ist angesagt und lässt uns im Alltag so richtig stylisch aussehen. Auch Stars aus der Fashion-Szene wie Stefanie Giesinger (27) oder Claudia Schiffer (53) sind dem Trend, den jede Frau problemlos tragen kann, vollends verfallen.

Claudia Schiffer mag es schlichter

Model Claudia Schiffer zeigt Fans und Followern auf Instagram die klassische All-over-Denim-Variante im sportlichen Blau. Zur Schlagjeans stylt sie eine Oversize-Jeansjacke mit Reißverschluss. Dazu kombiniert sie braune Stiefeletten, ihre blonden Haare trägt sie offen und natürlich. Ein durch und durch gelungener Denim-Style, der sich auch perfekt für Alltag und Büro eignet.

Nina Dobrev vereint Denim mit Glamour

Deutlich extravaganter fällt der Look von "Vampire Diaries"-Star Nina Dobrev (35) aus. Die Schauspielerin präsentiert auf Instagram einen graublauen Glamour-Jeans-Look von Chanel. Die Wide-Leg-Jeans besticht vor allem durch ihre XXL-Taschen auf den Beinen und die schimmernden Glitzersteine in Weiß und Rosa. Dazu schlüpft Dobrev in einen dazu passenden, langgeschnittenen Denim-Blazer. Eine weiße Umhängetasche, ein weißes Tanktop und schwarzweiße Glitzer-Mary-Janes mit Riemchen und leichtem Absatz – ebenfalls von Chanel – machen den High-Fashion-Look komplett.

Stefanie Giesinger zeigt die Sommer-Variante

Mit Blick auf Frühling und Sommer finden Fashionistas bei Stefanie Giesinger Styling-Inspiration, was den Denim-Trend anbelangt. Das Model stylt zur Hüft-Jeans eine enge Jeansweste, die ihre schlanke Taille betont und ein wenig Bauch zeigt. Darüber hat sich Giesinger noch eine Oversize-Jeansjacke geworfen. Und sogar ihre kleine Halfmoon-Bag besteht aus Jeansstoff. Eine schmale Retro-Sonnenbrille und silberner Schmuck sorgen für das gewisse Etwas.

Weitere coole Denim-It-Pieces sind zudem Jeanshemden, Denim-Overalls und Jeanskleider. Auch die gute alte Latzhose lässt sich mit ein wenig Können stilvoll in den Alltags-Look integrieren. Beim Kombinieren gilt ausprobieren: Denn Jeans passen sowohl zur schicken Seidenbluse als auch zum schlichten Top oder lässigen Hoodie. Gleiches gilt für das Schuhwerk. Der All-over-Denim-Style matcht mit sportlichen Sneakern, schicken Loafern oder eleganten Pumps.