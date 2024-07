Die Moderatorin im Interview Melissa Khalaj: „Ich probiere gerne Beauty-Trends aus“

Melissa Khalaj liebt es, mit ihrem Stil zu spielen. (obr/spot)

SpotOn News | 03.07.2024, 15:55 Uhr

Melissa Khalaj setzt im Alltag auf ein dezentes Make-up. "Umso älter ich werde, desto selbstbewusster werde ich", verrät die Moderatorin. Die 35-Jährige bleibt aber auch offen für Neues: "Ich probiere gerne Beauty-Trends aus."

Die Berlin Fashion Week ist in vollem Gange – und da darf auch Melissa Khalaj (35) nicht fehlen. "Ich liebe die Fashion Weeks auf der ganzen Welt und das gesamte Geschehen drumherum", schwärmt die Moderatorin am Rande der VIP Beauty & Fashion Lounge, auf der unter anderem Philips Lumea IPL vorgestellt wird. "Ich probiere gerne Beauty-Trends aus", freut sich die 35-Jährige und gibt Einblicke in ihre persönliche Beauty-Routine.

Liebe Melissa, Sie sind ein echter Stammgast auf der Fashion Week. Würden Sie gerne selbst mal auf dem Catwalk mitlaufen?

Melissa Khalaj: Ich liebe die Fashion Weeks auf der ganzen Welt, konsumiere tatsächlich den Content auf Social Media und liebe das gesamte Geschehen drumherum. Wer sitzt in den Front Rows? Was haben die Gäste an? Was passiert auf den After-Show-Partys? Selbst bei einer Fashion Show mitzulaufen, wäre der absolute Wahnsinn. Ich finde es total beeindruckend, mit welcher Disziplin die Models Mode auf den Catwalk bringen und bin fasziniert davon, wie unterschiedlich jedes Jahr die Shows von neu auf inszeniert werden.

Welche Rolle spielt Mode in Ihrem Leben?

Khalaj: Ich habe schon im Kindergartenalter selbst entscheiden wollen, was ich anziehe – egal, zu welcher Jahreszeit. In meinem Job habe ich glücklicherweise das Privileg, jedes Mal tolle Outfits anziehen zu können und liebe es, mit meinem Stil zu spielen und immer wieder etwas Neues zu finden. Dabei lasse ich mich tagtäglich inspirieren. Mode ist ein ganz großer Bestandteil meines Lebens und macht mir einfach so unglaublich viel Spaß. Mode ist in meinen Augen ein Lebensstil.

Haben Sie ein Fashion-Vorbild?

Khalaj: Ich mag den gewagten, lässigen und sexy Stil von Rihanna sehr gerne. Außerdem liebe ich die Stilikonen der 90er: Lady Diana, Cindy Crawford, Kate Moss.

Wie viel Zeit investieren Sie pro Tag in etwa in Ihr Äußeres?

Khalaj: Im Alltag schminke ich mich relativ dezent und bin in knapp 15 Minuten fertig. Das tägliche Rasieren und die verbundenen Pain Points wie eingewachsene Haare oder Stoppeln gehören mit dem IPL der Vergangenheit an. Das ist schon mal die halbe Miete. Das Wichtigste ist, mich immer wohlzufühlen und gepflegt zu halten. Der allgemeine Lebensstil macht allerdings mit Blick auf das Erscheinungsbild auch viel aus.

Gehen Sie denn auch privat immer geschminkt aus dem Haus?

Khalaj: Umso älter ich werde, desto selbstbewusster werde ich dabei, auch ungeschminkt aus dem Haus zu gehen. Beim Gassigehen mit dem Hund oder auf dem Weg zum Supermarkt schminke ich mich in der Regel nicht, für alles andere allerdings schon – und es macht mir einfach Spaß.

Wie sieht Ihre persönliche Beauty-Routine aus?

Khalaj: Abschminken und gute Skin Care sind hier das A und O. Es hat durchaus gedauert, bis ich das richtig verinnerlicht habe. In meinen 20-igern bin ich sicherlich auch mal nach einer Party mit Make-up eingeschlafen. Das würde mir heute nicht mehr passieren. Allerdings übertreibe ich da auch nicht und konzentriere mich auf die Essentials: eine gute Reinigung, ein Serum und eine Feuchtigkeitscreme, fertig. Zweimal die Woche wird zudem gepeelt. Ohne Lichtschutzfaktor verlasse ich übrigens auch niemals das Haus!

Auf welche Beauty-Trends schwören Sie?

Khalaj: Ich probiere gerne Beauty-Trends aus. Ich besitze, wie viele, auch einen Gua Sha und hoffe, dadurch Fältchen etc. vorbeugen oder minimieren zu können. Allerdings hat mir meine Mutter schon früh gezeigt, dass morgens Gurken aus dem Eisfach das Gesicht super refreshen. Das mache ich noch bis heute.

Der Sommer ist da: Was sind Ihre Styling-Tipps, um sich auch an den heißen Tagen rundum wohlzufühlen?

Khalaj: Ich liebe es, im Sommer luftige Sommerkleider aus Baumwolle oder Leine zu tragen. Sie unterstreichen nicht nur die feminine Energie, sie geben einem einfach so ein unbeschwertes Gefühl.

Was ist Ihr absolutes Must-have im Sommer?

Khalaj: Am wichtigsten ist für mich, mich im Sommer leicht und frei fühlen zu können. Bei den Temperaturen heutzutage gehören dazu definitiv ein Handventilator und Deo.