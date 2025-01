Bei Amazon Prime Video Als Experte: Basketball-Ikone Dirk Nowitzki feiert NBA-Comeback

SpotOn News | 08.01.2025, 11:20 Uhr

Basketballlegende Dirk Nowitzki wird dieses Jahr einen neuen Job als TV-Experte antreten. Für Amazon Prime Video wird er Spiele der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA analysieren. Als Spieler war er selbst 20 Jahre lang Teil der Liga.

Dirk Nowitzki (46) kehrt in die NBA-Welt zurück. Der ehemalige deutsche Basketballspieler, der 2019 seine aktive Karriere beendete, wird für Amazon Prime Video zum TV-Experten. In der nächsten Saison der nordamerikanischen Profiliga wird er neben Moderatorin Taylor Rooks (32) und dem Ex-NBA-Spieler Blake Griffin (35) sein Fachwissen mit dem Publikum teilen. Sein Einsatz ist für Oktober angekündigt.

Ex-Dallas-Mavericks-Star freut sich auf neue Aufgabe

"Ich freue mich, der Amazon-Familie beizutreten, und fühle mich geehrt, ein Teil der NBA-Berichterstattung zu sein", sagte Nowitzki in einem Statement. "Ich wollte schon immer dem Spiel, das ich liebe, nahe bleiben, und mit diesem talentierten Team etwas Neues aufzubauen, ist eine Erfahrung, auf die ich mich sehr freue." Er sei sehr dankbar für diese Gelegenheit und könne es kaum erwarten, loszulegen. Nowitzki stand selbst jahrelang in der NBA auf dem Court. Von der Saison 1998/99 bis 2019 brachte er es auf 21 Spielzeiten, die er alle bei den Dallas Mavericks verbrachte und mit dem Team 2011 NBA-Meister wurde. 14 Mal wurde er zudem für das NBA All-Star Game nominiert.

Prime Video hat einen 11-Jahres-Vertrag mit der NBA abgeschlossen, wie im Juli 2024 bekannt wurde. Die Vereinbarung, die mit der NBA-Saison 2025/26 beginnt, sieht vor, dass der Streamingdienst unter anderem 66 reguläre NBA-Spiele, den NBA-Cup oder die Conference Finals zeigen wird. "Prime Video wird sein Spielepaket in den USA und international vertreiben, mit einem erweiterten Spielepaket in ausgewählten Gebieten, darunter Mexiko, Brasilien, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, Großbritannien und Irland", hieß es dazu in einer Mitteilung.