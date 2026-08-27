Stars Amira Aly muss ihre Söhne an die Ehe mit Oliver Pocher erinnern

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2026, 14:00 Uhr

Amira Aly muss ihre Söhne an die Ehe mit Oliver Pocher erinnern.

Amira Aly erlebt derzeit eine besondere Familiensituation: Ihre beiden Söhne können sich kaum noch daran erinnern, dass ihre Mutter und ihr Vater Oliver Pocher einst verheiratet waren.

Im Sommer 2023 trennten sich die Moderatorin und der Comedian. Damals waren die Kinder noch so klein, dass ihnen die gemeinsame Zeit ihrer Eltern heute kaum präsent ist. Das erzählt Aly nun in ihrem neuen Podcast ‚Amira +1‘. Im Gespräch mit Marlene Lufen berichtet die 33-Jährige, dass ihre Söhne ihre Vergangenheit mit Pocher offenbar aus einer ganz anderen Perspektive wahrnehmen. Für sie ist das frühere Familienleben offenbar so weit entfernt, dass Aly regelmäßig nachhelfen muss. „Die sagen dann: ‚Mein Zimmer im Papahaus.‘ Dann sage ich: ‚Schatz, das habe ich dir aufgebaut. Ich habe ja auch dort gelebt.‘ Dann: ‚Hä?'“, schildert die Moderatorin. Anschließend müsse sie ihren Kindern immer wieder erklären: „Wir waren verheiratet.“

Besonders deutlich wurde ihr, wie wenig die Jungen von der damaligen Familienkonstellation wissen, als einer ihrer Söhne ihr kürzlich selbst einen Antrag machte. Gleichzeitig fragte er seine Mutter, ob sie eigentlich schon einmal geheiratet habe. Für Aly war das offenbar der passende Anlass, die gemeinsame Geschichte mit Pocher erneut zu erzählen. Dabei ist ihr ein Punkt besonders wichtig: Die Kinder sollen wissen, dass ihre Eltern sich früher geliebt haben. Trotz der späteren Trennung möchte Aly offenbar vermeiden, dass ihre Söhne die Beziehung der Eltern ausschließlich mit deren Ende verbinden.

Eine weitere Sorge beschäftigt die Moderatorin ebenfalls. Sie habe Angst gehabt, dass die Kinder die Trennung irgendwann auf sich selbst beziehen und sich womöglich dafür verantwortlich fühlen könnten. Deshalb scheint Aly darauf zu achten, die Vergangenheit altersgerecht und ohne Schuldzuweisungen zu erklären. Inzwischen hat sich Alys Familienleben weiter verändert. Sie ist mit Christian Düren liiert, mit dem sie ihr erstes gemeinsames Kind erwartet. Das Paar bekommt ein Mädchen – für Aly eine neue Erfahrung, nachdem sie bislang ausschließlich Mutter von Söhnen ist. „Es wird ein Mädchen. Wahnsinn, oder?“, verriet sie in ihrem Podcast.

Die Nachricht habe bei ihr zunächst allerdings auch Respekt ausgelöst. „Meine erste Reaktion war: Was mache ich mit einem Mädchen? Ich habe gar keine Ahnung von Mädchen“, gab sie zu. Ihre Söhne seien dagegen eher für Raufen und Dinosaurier zu begeistern. Trotzdem freuen sich die beiden laut ihrer Mutter sehr auf ihre kleine Schwester. Damit steht Aly nicht nur vor einem neuen Kapitel als Mutter, sondern erlebt gleichzeitig, wie ihre Söhne langsam beginnen, die Familiengeschichte ihrer eigenen Kindheit zu verstehen.