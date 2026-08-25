Stars Amira Aly verrät Baby-Geschlecht: Es wird ein…

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.08.2026, 18:00 Uhr

Die Moderatorin erwartet derzeit Baby Nummer drei. Nun verrät sie, ob ihre Söhne einen kleinen Bruder oder ein Schwesterchen bekommen.

Amira Aly hat das Geschlecht ihres dritten Babys enthüllt.

Aus der Ehe mit ihrem Ex-Mann Oliver Pocher hat die Moderatorin bereits zwei Söhne, die fünf und sechs Jahre alt sind. Derzeit erwartet sie ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Partner Christian Düren. Zum Auftakt ihres neuen Podcasts ‚Amira plus 1‘ gab die 33-Jährige nun süße Neuigkeiten preis. Im Gespräch mit ihrem Gast Marlene Lufen verriet Amira: „Die Kinder freuen sich sehr auf das Geschwisterchen. Und ich wollte dir auch bei der Gelegenheit vielleicht mal erzählen, was es wird, wenn es dich interessiert.“ Anschließend packte sie aus: „Es wird ein Mädchen. Wahnsinn. Oder?“

Für die ehemalige ‚Let’s Dance‘-Kandidatin bedeutet das eine große Umstellung. „Meine erste Reaktion war: Was mache ich mit einem Mädchen? Ich habe gar keine Ahnung von Mädchen“, räumte sie ein. Ihre beiden Söhne beschrieb sie als typische Jungs, die Dinos lieben, raufen und sich auch einmal eine blutige Nase holen. Umso mehr „Respekt“ habe Amira vor der Aufgabe, ein Mädchen großzuziehen.

Eine ähnliche Reaktion habe ihr Partner Christian Düren gezeigt, der bisher noch keine eigenen Kinder hat. „Wie liebt man ein Mädchen? Ich weiß es nicht“, gestand Amira. „Es ist alles anders. Zöpfe flechten, Christian hat auch gesagt: ‚Was mache ich denn jetzt?'“ Nichtsdestotrotz ist die Vorfreude riesig bei dem Paar. „Ich stelle mir schon eine kleine Version von mir vor“, plauderte die Österreicherin aus. „Was ich gerne sehe, sind erwachsene Töchter mit ihren Müttern. So eine große Tochter an der Seite zu haben, so eine Freundin irgendwo auch. Dann hast du eigentlich alles richtig gemacht.“