Stars Andre Agassi: Ruhm ist seinen Kindern unwichtig

Andre Agassi und Steffi Graf

Bang Showbiz | 03.03.2024, 10:00 Uhr

Andre Agassi ist glücklich darüber, dass seine Kinder nicht berühmt sein wollen.

Der legendäre Tennisstar hat mit seiner Ehefrau Steffi Graf den 22-jährigen Jaden Gil und die 20-jährige Jaz Elle. Wenn die beiden Ex-Sportler früher von Fans in der Öffentlichkeit angesprochen wurden, fanden die Kinder der beiden Grand-Slam-Ikonen das eher komisch als erstrebenswert. Im Gespräch mit ‚People‘ erzählte Agassi: „Ich kann mir vorstellen, wie das von außen aussieht. Irgendwann gibt es diesen Moment, in dem man sich denkt: Das sind meine Eltern. Wenn diese Leute also im Supermarkt auf uns zukamen, haben sich Jaden und Jaz gedacht: Was ist los mit diesen Menschen? Es gibt also diese Phase, in der sie nicht verstehen, weshalb Menschen zu uns kommen und eine große Sache daraus machen. Und dann verstehen sie, weshalb es so eine große Sache ist. Ihnen wird bewusst, dass sie hinter den Vorhang vom Zauberer von Oz schauen und sie verstehen, dass das alles gar nicht so wichtig ist.“

Obwohl Agassi zu den erfolgreichsten Tennisspielern der Geschichte gehört, ist er dennoch beeindruckt von den aktuellen Weltranglistenersten. „Wenn man über diese Typen spricht, in Bezug auf Schnelligkeit, in Bezug auf Spin, in Bezug auf Technik, athletisch — ich meine die Wissenschaft hinter ihrem Training. Sie verändern die Geometrie des Spiels und eine Sache, auf die ich mich immer verlassen habe, war meine Geometrie. Es gibt viele Jungs da draußen, bei denen ich sagen würde, ich würde nicht schlecht dastehen gegen sie und ich würde diese Herausforderung gerne annehmen. Aber es gibt auch so viele, bei denen ich sagen würde: Nein, danke. Ich habe keine Chance gegen sie“, gibt Agassi zu.