Stars Andreas Gabalier: Lederhose für guten Zweck versteigert

Andreas Gabalier at the Dunkel Gala Vienna Nov 2020 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.12.2024, 14:00 Uhr

Andreas Gabaliers ikonische Lederhose kommt unter den Hammer.

Der Volks-Rock‘n’Roller signierte am 15. November während der ‚Licht ins Dunkel‘-Gala in Wien eine seiner bekannten Lederhosen, die nun für einen guten Zweck versteigert werden soll. Er trug diese Hose in seiner Karriere auf vielen Konzerten und nun soll sie der österreichischen Hilfsaktion zugutekommen, deren Fokus seit über 50 Jahren auf der Förderung von körperlich und intellektuell beeinträchtigten Menschen sowie psychosozial benachteiligten Familien mit Kindern liegt.

„Es ist das Markenzeichen bei seinen Auftritten: Die kultige kurze Lederhose, die Volks-Rock’n‘Roller Andreas Gabalier bei seinen Konzerten trägt. Diese Lederhose aus seiner privaten Sammlung lässt der Musiker nun für den guten Zweck versteigern“, heißt es auf der Webseite des österreichischen Auktionshauses Aurena, das die Versteigerung durchführt. Bis zum 15. Dezember 2024 um 10 Uhr haben Fans und Sammler die Möglichkeit, für die ikonische Lederhose von Andreas Gabalier Gebote abzugeben. Der Startpreis lag bei 360 Euro, das höchste Gebot nun aber schon bei 3.000 Euro.

Für den gleichen Zweck kommen auch andere interessante Stücke unter den Hammer. Dazu gehören unter anderem ein signiertes FC Bayern Trikot von Thomas Müller, eine originale SEER Gitarre von Musiker Fred Jaklitsch, handsignierte Boxhandschuhe von Vitali Klitschko und signierte und getragene Formel 1-Handschuhe von Mercedes-Fahrer George Russell.