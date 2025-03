Das finden nicht nur die Stars interessant: Camouflage-Make-up mit dem „Photoshop-Effekt“ – Test & Vergleich

Sebastian Wagner | 25.03.2025, 12:33 Uhr | ANZEIGE | ANZEIGE

Tattoos sind nicht nur als dauerhaft haltbarer Körperschmuck beliebt, manchmal stehen sie auch für eine bestimmte Message. Und zwar auch bei den Celebrities dieser Welt, wenn es um eine Liebeserklärung, eine religiöse beziehungsweise politische Botschaft oder um das eigene Lebensmotto geht. Doch was ist, wenn das Tattoo in bestimmten Momenten oder gar dauerhaft zum Störfaktor wird? Dann gibt es gleich eine ganze Reihe an Möglichkeiten, die von der Retusche via Photoshop über die Verdeckung mittels eines stark deckenden Make-ups bis zur dauerhaften Entfernung reicht.

Für ewig und immer? Celebrities und ihre (temporären) Tätowierungen

Die Gründe, warum man sich Tätowierungen stechen lässt, sind oftmals sehr individuell – und nicht selten haben damit persönliche Erinnerungen und der Umgang mit bestimmten Lebenssituationen zu tun. Eines der besten aktuellen Beispiele dafür ist Lily Allen mit ihrer symbolischen Tätowierung, die für ihr besseres Akzeptieren von Schmerzen und den konstruktiveren Umgang mit ihrer belastenden Partnerschaftssituation mit ihrem Ehemann David Harbour stehen solle. Was aber, wenn einem in bestimmten Lebenssituationen der Sinn nach einer Tätowierung steht, man sich dann verändert und auf einmal etwas ganz anderes Thema ist?

Davon kann Pete Davidson gerade ein Lied singen. Denn er begeistert sich nach seinem Verzicht auf Drogen nun für die Schauspielerei – und hat in dem Zusammenhang erfahren, wie aufwendig es ist, Tätowierungen für seine Rollen in der Maske abdecken zu lassen. Folglich will er seine Tattoos vollumfänglich entfernen lassen; ein aufgrund ihrer Größe durchaus aufwendiges Unterfangen. Wobei man der Ehrlichkeit halber ja auch festhalten kann, dass nicht alle Tattoo-Fans so umfangreich tätowiert sind. Oder komplett auf ihre Tätowierungen verzichten wollen.

Video News

Also was, wenn Tätowierungen nur zeitweise verschwinden sollen?

Dann lohnt sich in jedem Fall der Griff zum Camouflage-Make-up. Natürlich kann man auch auf eine Nachbearbeitung von Fotos mit Photoshop setzen, wie es viele Stars tun. Indes: Ein stark deckendes Make-up eignet sich auch für alltägliche Situationen und lässt jemanden auch in der Realität natürlich narben- oder tätowierungsfrei aussehen. Außerdem ist dank seiner Hilfe eine dreidimensionale Korrektur der Unreinheiten und/oder Farben möglich, was in Photoshop deutlich arbeits- und zeitintensiver ist.

Auf diese Weise wird das Make-up schnell zu einer sinnvollen Alternative. Was nicht zuletzt daran liegt, dass gerade bei kleineren Tätowierungen eine komplette Entfernung oftmals kein Thema ist. Schließlich ist eine solche Entfernung mittels Laserbehandlung aufgrund der Beschaffenheit von Tattoofarben nicht ganz unkompliziert, weil zeit- und kostenintensiv. Zudem können Narben zurückbleiben. Lange Rede, kurzer Sinn also: Es lohnt sich wirklich, in solchen Fällen über ein Camouflage Make-up nachzudenken. Nicht nur als Star. Bleibt natürlich die folgende Frage:

Was zeichnet ein hochwertiges, stark deckendes Make-up aus?

Nicht nur beim klassischen Make-up, auch bei der Camouflage gibt es eine breite Auswahl. Umso wichtiger ist es also, sich genau vor Augen zu führen, welche Kriterien für die Auswahl eines geeigneten Produktes relevant sind. Darunter fallen etwa

– die transparente Kennzeichnung aller Inhaltsstoffe,

– die Verwendbarkeit für verschiedene Hauttypen,

– die Anwendungsbereiche (also Körper und/oder Gesicht),

– die Auswahl an verschiedenen Farbtypen,

– der Grad der Abdeckung von Hautunreinheiten, Narben oder Tätowierungen

– sowie die Haltbarkeit des jeweiligen Make-ups.

Und nicht nur das: Eine gelungene Camouflage-Kosmetik basiert ebenfalls auf wasserfesten und hochwertigen Formulierungen, die Schweiß und Reibung standhalten – wobei das Finish natürlich und nicht maskenhaft wirken sollte. Viele Ansprüche – und ein guter Grund, sich einmal zwei Produkte genauer anzuschauen:

1. Die Camouflage Creme von Artdeco: Sie ist ein gutes Beispiel für ein Camouflage Make Up, was in zehn verschiedenen, perfekt miteinander mischbaren Farbnuancen erhältlich ist. Ideal, um Hautunreinheiten, Narben und Co. für einige Stunden abzudecken. Allerdings ist sie (noch) nicht paraben- und mineralölfrei; dabei wird bei ihrer Herstellung aber schon auf Tierversuche verzichtet.

2. Der Liquid Camouflage High Coverage Concealer von Catrice dagegen hält laut Herstellerangaben den ganzen Tag und kommt bereits ohne Parabene, Mineralöle, Silikone und Mikroplastikartikel aus. Außerdem bringt er eine überdurchschnittliche Deckkraft mit und lässt sich dank des praktischen, in den Flakon-Deckel integrierten Pinselns selbst unterwegs sehr leicht auftragen.

Merke: Es lohnt sich, sich genau mit den einzelnen Produkten zu befassen und zu überprüfen, was für die eigenen Zwecke die passende Camouflage Kosmetik ist. Individuelle Prioritäten sind dabei freilich vollkommen legitim, zumal jeder Mensch einen ganz eigenen Hauttyp besitzt und auch die Beschaffenheit von potenziellen Hautunreinheiten, Narben oder Tätowierungen Unterschiede aufweisen kann.

Fazit?

Tattoos kommen sicher auch in der Zukunft nicht aus der Mode, sowohl bei den Celebrities als auch bei den ‚Normalsterblichen‘. Trotzdem ist es gut möglich, dass sogar das mit Bedacht gewählte Lieblingsmotiv temporär oder zeitweise verschwinden muss. Und dann ist ein stark deckendes Make-up nicht nur die schnellste, sondern oft sogar die beste, hautfreundlichste und preiswerteste Wahl.