Film Andy Serkis: Er wird wieder zu ‚Gollum‘

Andy Serkis - March 2023 - Famous - Luther The Fallen Sun Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.05.2024, 14:00 Uhr

Andy Serkis kehrt zum ‚Herr der Ringe‘-Franchise zurück

Er wird in einem neuen Film über seine Figur Gollum mitspielen und gleichzeitig Regie führen. Der Schauspieler tritt hinter die Kamera, um die Verantwortung für ‚Herr der Ringe: Die Jagd auf Gollum‘ zu übernehmen, den ersten von mehreren neuen Filmen der Reihe, die von Warner Bros. geplant sind. Auch der Regisseur der Originaltrilogie, Peter Jackson, wird zusammen mit seinen langjährigen Autorenpartnerinnen Fran Walsh und Philippa Boyens, die das Drehbuch schreiben werden, an der Produktion beteiligt sein.

Andy sagte in einem Statement: „Ja, mein Schatz. Es ist wieder an der Zeit, mich mit meinen lieben Freunden, den außergewöhnlichen und unvergleichlichen Hütern von Mittelerde, Peter, Fran und Philippa, ins Unbekannte zu wagen. Mit Mike und Pam [den Warner Bros-Chefs Mike De Luca und Pam Abdy] und dem Warner Bros-Team auf der Suche, zusammen mit [der Spezialeffektfirma] WETA und unserer Filmemacherfamilie in Neuseeland, ist es einfach nur allzu köstlich.“ Jackson, Boyens und Walsh fügten in einer Erklärung hinzu: „Es ist eine Ehre und ein Privileg, mit unserem guten Freund und Kollegen Andy Serkis nach Mittelerde zurückzukehren, der mit diesem Stinker – Gollum – noch eine Rechnung offen hat! Als lebenslange Fans von Professor Tolkiens riesiger Mythologie sind wir stolz darauf, mit Mike De Luca, Pam Abdy und dem gesamten Team von Warner Bros. an einem weiteren epischen Abenteuer zu arbeiten!“

Abdy und De Luca fügten hinzu: „Seit über zwei Jahrzehnten lieben die Kinobesucher die ‚Herr der Ringe‘-Filmtrilogie wegen der unbestreitbaren Hingabe von Peter, Fran und Philippa für den Schutz des Vermächtnisses von Tolkiens Werken und weil sie sicherstellen, dass das Publikum die unglaubliche Welt, die er geschaffen hat, auf eine Weise erleben können, die seine literarische Vision ehrt. Wir fühlen uns geehrt, dass sie sich bereit erklärt haben, unsere Partner für diese beiden neuen Filme zu sein.“ David Zaslav, CEO von Warner Bros. Discovery, bestätigte, dass das Unternehmen hofft, den Gollum-Film im Jahr 2026 herausbringen zu können.