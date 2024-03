Film Millie Bobby Brown: Für die ‚Damsel‘-Dreharbeiten machte sie ihre eigenen Stunts Millie Bobby Brown verriet, dass sie sich bei den ‚Damsel‘-Dreharbeiten wie „die weibliche Version von Tom Cruise“ vorkam. Die 20-jährige Schauspielerin ist stolz darauf, in dem neuen Film, in dem sie Prinzessin Elodie spielt, ihre eigenen Stunts gemacht zu haben. Bei ihrem Auftritt in der ‚Drew Barrymore Show‘-Talkshow sagte Millie: „Ich fühlte mich wie die […]