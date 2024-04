Plötzliche Typveränderung? Angela Finger-Erben überrascht Fans mit einer Kurzhaarfrisur

Angela Finger-Erben trägt ihre Haare normalerweise lang. (eyn/spot)

SpotOn News | 24.04.2024, 11:00 Uhr

Hat sich Angela Finger-Erben von ihrer langen blonden Mähne verabschiedet? Die Moderatorin präsentiert sich auf Instagram mit einem modischen Bob. "Ist ja schon eine Überwindung, lange Haare abschneiden zu lassen", erklärt sie dazu.

Angela Finger-Erben (44) zeigt sich mit einem ganz neuen Look. Auf ihrem Instagram-Account teilt die Moderatorin ein Bild, auf dem sie mit deutlich kürzeren Haaren zu sehen ist. Ihre lange blonde Mähne reicht ihr plötzlich nur noch bis zum Kinn. "Bin voll im Trend mit dem Short-Bob oder Long-Bob oder Bob fahren! You like? Ist ja schon eine Überwindung, lange Haare abschneiden zu lassen", schreibt sie dazu.

Wirklich zur Schere gegriffen hat Finger-Erben aber nicht. Die weiteren Bilder des Posts zeigen, dass das Foto mit der vermeintlichen neuen Frisur nur nachträglich bearbeitet ist. Dort ist auch das Original mit ihrer typischen Haarpracht zu sehen. Die Fans können also aufatmen. "Bitte nicht! Macht dich älter", "Bitte lang lassen" und "Lass das bloß bleiben", appellieren sie an die 44-Jährige.

Doch die Typveränderung hätte auch Befürworter. "Also der kurze Bob steht Ihnen viel besser. Macht Sie um einiges jünger und frischer", stellt eine Userin fest.

Lange blonde Haare sind ihr Markenzeichen

Angela Finger-Erben steht seit den frühen 2000er-Jahren vor den Fernsehkameras. Im Laufe ihrer Karriere hat sie zahlreiche TV-Sendungen wie "Punkt 6" oder "Schwiegertochter gesucht" moderiert. Gemeinsam mit Olivia Jones (54) führt sich auch durch die Dschungelcamp-Aftershow "Ich bin ein Star – Die Stunde danach". Ihrer Frisur ist sie dabei immer treu geblieben. Die Nürnbergerin experimentiert nicht gerne mit ihrem Styling und trägt seit dem Beginn ihrer Laufbahn lange, blonde Haare.

