Stars Ayda Field und Robbie Williams: Von wegen tote Hose im Bett

Robbie Williams and Ayda Field - Theatre Royal Haymarket 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.04.2024, 16:00 Uhr

Ayda Field hat immer noch Sex mit Robbie Williams.

Die 44-Jährige heiratete 2010 den ehemaligen Take That-Star Robbie (50) und hat mit ihm Tochter Teddy (11), Sohn Charlie (9), Tochter Coco (5) und den dreijährigen Sohn Beau. Letztes Jahr sorgte Robbie für Schlagzeilen, als er behauptete, es gäbe „keinen Sex nach der Ehe“. Doch nun stellte Ayda klar: es gibt Sex. In der britischen TV-Show ‚Loose Women‘ sagte sie: „Ich glaube, es war eine Anspielung auf einen Podcast, den ich gemacht habe, eine Art Podcast für Mütter, in dem ich nur Witze über die vier Kinder gemacht habe. Das machte Schlagzeilen, also fragten sie Rob danach und er beschloss, weiter ins Detail zu gehen, so wie er es tut.” Ayda fügte hinzu: “Hört zu, wir haben Sex.”

Als sie den ‘Rock DJ’-Sänger zum ersten Mal traf, wusste sie, dass sie sich in ihn verliebt hatte. Doch sie hatte Angst, als er anfangs behauptete, das soziale Konstrukt der Monogamie sei nichts für ihn. „Er lag auf dem Bett und sagte so etwas wie ‚Ich könnte nie eine monogame Beziehung führen, ich könnte nie Kinder haben.’ Und ich sah rote Fahnen. Ich dachte ‚Oh Gott, warum muss das ausgerechnet meine Person sein?’“ Doch am Ende kam schließlich doch alles anders.