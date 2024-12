Stars Ayrton Senna: Hinterbliebene Freundin spricht zum ersten Mal über neue ‚Senna‘-Serie

Bang Showbiz | 03.12.2024, 16:00 Uhr

Die brasilianische TV-Moderatorin Adriane Galisteu (51) hat nach einer Welle der Gegenreaktion auf ihre Darstellung in der neuen Netflix-Serie ‚Senna‘ ihr Schweigen gebrochen.

Die Show, die am 29. November Premiere feierte, zeichnet das Leben der Formel-1-Legende Ayrton Senna nach, wurde aber von den Fans dafür kritisiert, dass das ehemalige Model im Vergleich zu der berühmten Ex-Freundin des Fahrers, Xuxa, weniger Bildschirmzeit hatte.

„Ich weiß, ihr seid neugierig darauf, meine Meinung zu allem zu hören, was passiert“, schreibt die TV-Persönlichkeit auf ihren Social Media-Kanälen auf Portugiesisch. Ein Unwetter von ihr bleibt aber aus. „Alle Tribute, ob in Form eines Buches, eines Films, einer DVD, einer Serie oder einer Miniserie, die sich auf Ayrton beziehen, sind alle wunderbar, verdient und sehr, sehr gut gemacht“, schreibt sie stattdessen und fügt hinzu: „Wir haben die Verpflichtung, Ayrtons Geschichte für alle Generationen zu verewigen. Ich bin immer die Erste, die zuschaut, die Erste, die applaudiert, die Erste, die emotional wird und feiert und sagt, dass seine Geschichte immer erzählt werden muss.“

Außerdem sei sich Adriane sicher, dass alle Schauspieler, die für die Produktion gecastet wurden, ihr Bestes gegeben hätten. Für sie steht an erster Stelle, die Erinnerung an Ayrton, mit dem sie von 1993 bis zu seinem tragischen Tod beim Großen Preis von San Marino in Imola 1994 zusammen war, aufrechtzuerhalten. „Wir dürfen diese Geschichte niemals verblassen oder in Vergessenheit geraten lassen. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass Ayrtons Geschichte viel größer ist als meine Beziehung zu ihm. Meine Beziehung zu ihm waren die letzten anderthalb Jahre seines Lebens.“