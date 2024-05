Stars Bam Margera: Dritte Hochzeit

Bam Margera and Dannii Marie - Juy 2023 - Chester County Justice Center - ,Pennsylvania - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2024, 14:48 Uhr

Der 44-jährige Star hat seine Verlobte Dannii Marie am Dienstag in New Mexico geheiratet.

Bam Margera hat seiner Verlobten Dannii Marie das Jawort gegeben.

Der 44-jährige Star trat am Dienstag (28. Mai) das dritte Mal in seinem Leben vor den Traualtar. Die Hochzeit soll Berichten zufolge in New Mexico stattgefunden haben, wo Bam und Dannii derzeit den Film ‚Collecting Souls‘ zusammen drehen. Laut ‚TMZ‘ soll die ‚Jackass‘-Ikone während der Zeremonie geweint haben. In seinem Gelübde dankte Bam seiner Partnerin dafür, ihm im Kampf gegen die Drogensucht zur Seite gestanden zu haben. Demnach sagte er: „Vor genau einem Jahr meldete ich mich im ‚Sunset Marquis‘ in Los Angeles an, um mich abzumelden. Ich kaufte ausreichend Drogen, um nicht mehr aufwachen zu müssen und ich sagte: ‚Gott, wenn ich aufwachen sollte, f*** dich, bring mir dann bitte wenigstens die heißeste Hinguckerin mit A-Körbchen-T***en und einem braunen Pitbull.“

Bam schwärmte weiter: „Ich liebe dich und ich werde dich immer lieben und auf dich aufpassen. Du hast all die Schwachköpfe und Idioten rausgeschmissen, mich vom Trinken abgehalten und mich zurück zum Skateboarden gebracht. Ich kann dir nicht genug dafür danken.“