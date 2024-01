Stars ‚Baywatch‘-Star Nicole Eggert hat Brustkrebs

Nicole Eggert - April 2022 - The Hollywood Show -Los Angeles Marriott Burbank Airport - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2024, 08:38 Uhr

Die Schauspielerin kämpft gegen die gefährliche Krankheit und muss sich nun einer Operation unterziehen.

Nicole Eggert macht ihre Brustkrebs-Diagnose öffentlich.

Die US-Schauspielerin, die in den 90ern durch ihre Rolle als Summer Quinn in ‚Baywatch‘ bekannt wurde, erfuhr Anfang Dezember 2023, dass sie an der tückischen Krankheit leidet. Eigenen Aussagen zufolge hielt sie die Symptome zunächst für Anzeichen der Wechseljahre, bis sie einen Knoten entdeckte.

Im Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin offenbart der TV-Star: „Es hat wirklich gepocht und wehgetan. Ich bin sofort zu meiner Hausärztin gegangen und sie sagte mir, ich solle es sofort untersuchen lassen. Aber das Problem war, dass ich einfach keinen Termin bekommen konnte. Alles war ausgebucht. Also musste ich bis Ende November warten, um es machen zu lassen. Diese Reise war hart für mich. Das war kein Spaziergang durchs Leben.“

Die 51-Jährige, die zwei Töchter aus zwei verschiedenen Beziehungen hat, muss sich nun einer Operation unterziehen. „Ich kann es definitiv fühlen. Es ist da. Es muss herausgenommen werden. Die Frage ist nur, ob ich die Behandlung vor der Operation durchführen muss oder ob sie die Operation durchführen können und ich die Behandlung danach machen kann. Ich habe Panik, wenn ich denke: Holt es einfach aus mir heraus. Es wächst, und du willst es einfach nur raus haben“, gesteht die Darstellerin.

Ihren Kindern zuliebe will Nicole alles geben, um die Krankheit zu bekämpfen. „Ich habe keine Familie. Ich habe nichts. Da wurde mir sofort klar, dass ich mich dem nicht beugen kann. Das ist etwas, das ich durchstehen muss“, erklärt sie.