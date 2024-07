Er wurde nur 39 Jahre alt „Berlin – Tag & Nacht“-Star Falko Ochsenknecht stirbt mit 39 Jahren

Falko Ochsenknecht wurde nur 39 Jahre alt. (eyn/spot)

SpotOn News | 03.07.2024, 12:46 Uhr

Er war eines der bekanntesten Gesichter von "Berlin - Tag & Nacht": Elf Jahre lang verkörperte Falko Ochsenknecht Ole Peters in der RTLzwei-Reality. Jetzt ist der Schauspieler überraschend gestorben - er wurde nur 39 Jahre alt.

Falko Ochsenknecht (1984-2024) war jahrelang in der Reality-Daily-Soap "Berlin – Tag & Nacht" bei RTLzwei zu sehen. Bis 2022 schlüpfte er insgesamt elf Jahre lang in die Rolle des chaotischen Ole Peters aka "Ole ohne Kohle" und avancierte zum Zuschauerliebling. Jetzt gab seine Partnerin bekannt, dass der Schauspieler im Alter von 39 Jahren überraschend gestorben ist.

"Leider ist unser liebster Seelenmensch plötzlich von uns gegangen", schrieb sie am 2. Juli zu einem Foto ihres Freundes auf dem gemeinsamen TikTok-Account. Mit der Bekanntgabe wolle sie bereits kursierenden Gerüchten vorgreifen und appelliert an die Fans des Verstorbenen, nicht weiter zu spekulieren. "Es ist alles schlimm genug und wir können das alles noch nicht fassen", heißt es weiter.

Ein Freund von Falko Ochsenknecht bestätigt den Tod gegenüber RTL. "Er ist an Herzversagen gestorben. Er wurde am Montag von seiner Reinigungskraft und der Polizei in seiner Berliner Wohnung aufgefunden", berichtet er. Auf Anfrage des Senders meldete sich auch die Berliner Polizei: "Es gab am Montag einen Einsatz wegen Verdachts eines Unglücksfalls. Wir haben in der Wohnung eine leblose Person gefunden. Das Todesermittlungsverfahren läuft", so eine Sprecherin.

Er trat auch am Ballermann auf

Falko Ochsenknecht spielte von 2011 bis 2018 und von 2020 bis 2022 mit Ole Peters einen der Hauptcharaktere von "Berlin – Tag & Nacht". Vor zwei Jahren zog er sich aus der Serie zurück, um mehr Freizeit zu haben. Unter dem Pseudonym "Ole ohne Kohle" veröffentlichte der gebürtige Lüdenscheider außerdem erfolgreich einige Partyschlager und trat damit am Ballermann auf. 2021 war er Teil der Datingshow "Adam sucht Eva – Gestrandet im Paradies".