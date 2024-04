Preisverleihung am Samstag Breakthrough Prize: Umwerfender Auftritt von Olivia Wilde Olivia Wilde war einer der ganz großen Hingucker auf dem roten Teppich der Breakthrough-Prize-Zeremonie, die am Samstag in Los Angeles stattfand. Sie erschien in einem hochgeschlossenen und bodenlangen schwarzen Kleid – und zeigte dennoch viel Haut.