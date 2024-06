Stars Billy Joel: Ich bin nicht “telegen”

Billy Joel - Melbourne Cricket Ground 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.06.2024, 08:00 Uhr

Der Sänger hasst es, im Fernsehen zu sein.

Billy Joel hasst es, im Fernsehen zu sein.

Der 75-jährige Musiker hat verraten, dass er „kamerascheu“ ist, obwohl er seit den 1960er Jahren in der Musikbranche arbeitet, und dass er es wirklich nicht mag, im Fernsehen aufzutreten.

Billy erzählte ‘Variety‘: „Ich bin nie verrückt danach, im Fernsehen aufzutreten. Ich glaube sowieso nicht, dass ich telegen bin. Ich denke, ich bin einer dieser Künstler, die gehört und nicht unbedingt gesehen werden sollten. Ich stehe nicht gerne vor der Kamera. Ich bin kamerascheu. Ich fühle mich immer wie ein Streber, wenn ich im Fernsehen bin, weil ich statisch am Klavier sitze, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann keine Körpersprache einsetzen. Ich sitze am Klavier fest. Und es fühlt sich einfach nicht nach Rock ’n‘ Roll an, wenn man vor der Kamera steht. Man ist einfach an seinem Platz eingesperrt.“

Der Sänger erklärte auch, dass er die im Fernsehen verwendeten Schnitttricks nicht mag und es vorzieht, ehrlich zu sein, wenn er einen Fehler gemacht hat. Er fügte hinzu: „Im Fernsehen wird viel gefälscht … Das Publikum mag das [wenn ich Songs nach einem Fehler neu beginne], weil man dort [auf der Bühne] ehrlich ist. Im Fernsehen kann man viel vortäuschen … „

Billy Joel trat in einem CBS-Konzertfilm mit dem Titel ‚Billy Joel: The 100th Live at Madison Square Garden – The Greatest Arena Run of All Time‘ auf, der im April ausgestrahlt wurde, um sein langjähriges Gastspiel im New Yorker Veranstaltungsort zu feiern. Zwei Monate später trat er bei der Grammy-Verleihung auf und gab zu, dass er nicht begeistert war, an der Fernsehproduktion mitzuwirken.