Ohne Tochter Anna Ermakova Boris Becker teilt Fotos von Trauerfeier für seine Mutter

Boris Becker zeigt seinen 375.000 Followern Fotos der Beerdigung seiner Mutter. (eyn/spot)

SpotOn News | 02.12.2024, 18:52 Uhr

Boris Beckers Mutter Elvira wurde am 30. November in ihrer Heimatstadt beerdigt. Auf Instagram gewährt die Tennislegende mit einigen Fotos Einblicke in die Trauerfeier.

Boris Becker (57) trauert weiterhin um seine Mutter Elvira. Die 89-Jährige ist am 21. November in ihrer Heimatstadt Leimen verstorben. Neun Tage später wurde sie ebenfalls dort beigesetzt. Auf seinem Instagram-Account teilte Boris Becker am 2. Dezember einige Fotos von dem bewegenden Moment.

"In Liebe und Dankbarkeit. Für unsere Mama & Oma, Elvira Becker", schrieb der einstige Tennis-Profi unter seinem neuesten Post. Dieser enthält mehrere Fotos der Trauerfeier, die im engsten Familienkreis in der Kirche stattfand. Die Bilder zeigen unter anderem einen mit Blumengestecken geschmückten Sarg. Neben den Namen von Boris, seiner Ehefrau Lilian (34) und seiner Schwester Sabine sind die Namen seiner Kinder auf den Banderolen zu lesen, darunter auch der von Tochter Anna Ermakova (24). Auf weiteren Aufnahmen sind Becker und seine Söhne Noah (30), Elias (25) und Amadeus (14) in der Kirchenbank sowie beim Entzünden einer Kerze für die Verstorbene zu sehen.

Anna Ermakova blieb der Trauerfeier fern

An der Trauerfeier am 30. November nahm Anna Ermakova, die aus einer Affäre der Tennislegende hervorging, jedoch nicht persönlich teil. Gegenüber der "Bild"-Zeitung erklärte sie ihre Entscheidung mit bestehenden "Differenzen" mit ihrem Vater. "Im Moment trauern alle um Oma. Das ist das Wichtigste. Ich denke, es ist allgemein bekannt, dass mein Vater und ich Differenzen haben, die beigelegt werden müssen. Ich wollte nicht, dass das die Situation überschattet und irgendjemandem bei der Trauerfeier Unbehagen bereitet", so Ermakova.

Die Aufmerksamkeit, die ihr im Zusammenhang mit der Trauerfeier zuteilwerde, bezeichnete sie als "überwältigend". Die "Let's Dance"-Siegerin wolle sich nun auf ihre eigene "Heilung" konzentrieren und ihrer Oma zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Friedhof die letzte Ehre erweisen.