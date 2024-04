Bei den Laureus World Sports Awards Boris Becker und Lilian zeigen sich verliebt auf dem roten Teppich

Boris Becker und seine Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro bei den Laureus World Sports Awards 2024 in Madrid. (dr/spot)

SpotOn News | 23.04.2024, 10:29 Uhr

Der ehemalige Tennis-Star Boris Becker präsentiert sich bei den Laureus World Sports Awards so glücklich wie selten. Verliebt schritt er mit seiner Freundin Lilian de Carvalho Monteiro über den roten Teppich.

Der ehemalige Tennis-Star Boris Becker (56) und seine Lebensgefährtin Lilian de Carvalho Monteiro (33) haben sich bei den Laureus World Sports Awards verliebt den Journalisten präsentiert. Die beiden schlenderten am Montagabend in Madrid gemeinsam über den roten Teppich. Dabei umarmte Becker seine Freundin liebevoll und konnte offensichtlich kaum seine Finger von ihr lassen. Beide strahlten und lächelten zudem ausgelassen in die Kameras.

Boris Becker ist seit 2020 mit der italienischen Staatsbürgerin liiert, die damals in Beckers Wahlheimat London als politische Risikoanalystin arbeitete. Nach der vorzeitigen Haftentlassung im Dezember 2022 musste Becker Großbritannien verlassen. Gemeinsam mit Lilian de Carvalho Monteiro zog er wenig später nach Mailand und lebt dort seitdem ein für seine Verhältnisse eher zurückgezogenes Leben. Becker saß zuvor wegen Verfehlungen im Zuge seines Insolvenzverfahrens seit April 2022 im Gefängnis.

Becker stand auch mehreren Reportern in Madrid Rede und Antwort und sprach unter anderem über die anhaltenden Gerüchte über ein mögliches Engagement als Trainer für Alexander Zverev (27). Dessen Karriere hatte er bereits bei seiner Tätigkeit als Head of Men's Tennis für den Deutschen Tennisbund begleitet. "Zwischen 2017 und 2020 war ich bei zahlreichen Turnieren entweder live dabei oder telefonisch. Daher wäre es für mich nichts Neues", sagte er dem Sender Sport1.

Wird Boris Becker im nächsten Jahr der Trainer von Alexander Zverev?

Dieses Jahr sei aber eine Trainer-Tätigkeit wegen seiner zahlreichen anderen Verpflichtungen nicht möglich. Grundsätzlich wolle er aber eine Zusammenarbeit mit dem aktuell besten deutschen Tennis-Spieler nicht ausschließen. "Ich kenne ihn wirklich gut und mag ihn. Seine Familie ist mir auch sehr vertraut, und wir sind eng befreundet", so Becker. Für dieses Jahr stelle sich die Frage aber nicht: "Vielleicht 2025 oder 2026."

Bei den Laureus World Sports Awards werden jährlich Sportler für herausragende Leistungen ausgezeichnet. In diesem Jahr räumte der ehemalige Becker-Schützling Novak Djokovic (36) bei den Männern ab, den Becker von 2013 bis 2016 betreute. Als Sportlerin des Jahres wurde die spanische Fußballerin Aitana Bonmati (26) vom FC Barcelona ausgezeichnet. Die Mannschaft des Jahres ist die spanische Fußball-Nationalmannschaft der Frauen, die den Weltmeistertitel im vergangenen Jahr gewinnen konnten.