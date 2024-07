Amira Pocher ist nicht allein Diese Promi-Frauen haben den Nachnamen ihres Ex-Mannes behalten

Natascha Ochsenknecht und Cathy Hummels legten den Nachnamen ihrer Ex-Männer nicht ab. (paf/obr/spot)

SpotOn News | 24.07.2024, 16:32 Uhr

Amira Pocher will auch nach der Scheidung von Oliver Pocher seinen Nachnamen behalten. Auch diese Promi-Damen haben den Namen ihres prominenten Ex-Mannes nicht abgelegt.

Die Trennung von Oliver (46) und Amira Pocher (31) beherrscht seit fast einem Jahr die Schlagzeilen. Aktuell steht der zukünftige Nachname von Pochers Noch-Ehefrau zur Diskussion. Der Comedian forderte in seinem Podcast, dass die 31-Jährige mit der Auflösung der Ehe auch seinen Nachnamen ablegt. Die Moderatorin stellt jedoch klar, dass es ihr in erster Linie um das Wohl ihrer Kinder gehe und sie den gleichen Namen tragen wolle wie sie. Damit befindet sich Amira Pocher in bester Gesellschaft, auch viele andere Promi-Damen behielten nach der Scheidung den prominenten Namen ihres Ex-Mannes.

Cathy Hummels

Die ehemalige Spielerfrau Cathy Hummels (36) trägt auch weiter den Familiennamen ihres Ex-Mannes, Fußballstar Mats Hummels (35). Die Influencerin sei "aus Liebe" nicht zu ihrem Mädchennamen Fischer zurückgekehrt, verriet sie auf dem OMR-Festival. "Ganz ehrlich, ich bin jetzt eigentlich auch nicht scharf darauf, immer so zu heißen wie mein Ex-Mann, aber es ging mir um meinen Sohn." Außerdem sei sie "auch keine Fischer" mehr.

Cathy und Mats Hummels gaben sich 2015 das Jawort. Im Januar 2018 wurde ihr Sohn Ludwig geboren. Im Dezember 2022 folgte die Scheidung.

Barbara und Lilly Becker

Gleich zwei Frauen halten am Nachnamen von Boris Becker (56) fest. Sowohl Barbara Becker (57) als auch Lilly Becker (48) legten den Namen des ehemaligen Tennis-Stars nicht ab. Während seiner Ehe mit Lilly Becker schrieb Boris Becker 2013 auf X (damals Twitter): "Nach 2 Scheidungen geht Frau normalerweise wieder auf Geburtsnamen, der lautet Feltus…", kritisierte der ehemalige Sportler seine Ex-Frau Barbara Becker. Mit der Designerin hat er die beiden Kinder Noah (30) und Elias (24) . Die 57-Jährige trennte sich 2000 von der Tennislegende, ein Jahr später folgte die Scheidung. 2009 heiratete sie den belgischen Künstler Arne Quinze (52). Die Ehe hielt nur zwei Jahre.

Lilly Becker machte im Januar 2024 gegenüber RTL entschieden klar, dass sie nicht zu ihrem früheren Namen Kerssenberg zurückkehren werde. "Das ist mein Nachname und bleibt auch mein Nachname." Auf diesen sei sie auch wegen ihres Sohnes stolz. Das gemeinsame Kind Amadeus (14) kam im Februar 2010 zur Welt, das Paar trennte sich 2018. Boris Becker steht indes vor seiner dritten Ehe. Er hat sich vor Kurzem mit seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro verlobt.

Natascha Ochsenknecht

Die Scheidung von Natascha (59) und Uwe Ochsenknecht (68) liegt bereits eine Weile länger zurück. Das Model war von 1993 bis 2012 mit dem Schauspieler verheiratet. Die 59-Jährige wurde als Natascha Wierichs geboren. Aus der Ehe mit dem TV-Star stammen Tochter Cheyenne Savannah Ochsenknecht (24) sowie die Söhne Jimi Blue Ochsenknecht (32) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht. Alle drei tragen den Namen ihres Vaters und stehen gemeinsam mit ihrer Mutter für die Realitysoap "Diese Ochsenknechts" vor der Kamera.

Cathy Lugner

Cathy Schmitz (34) tritt trotz ihrer Scheidung von dem österreichischen Bauunternehmer Richard Lugner (91) bis heute als Cathy Lugner auf. Die beiden war von 2014 bis 2016 verheiratet. Die Trennung begründete Cathy "Spatzi" Lugner in einem Interview mit der fehlenden Möglichkeit, sich zu entfalten. "Ich persönlich konnte mich an seiner Seite nicht weiterentwickeln", so die 34-Jährige.

Richard Lugner fällte ein härteres Urteil. Der "Bild"-Zeitung sagte er: "Sie war mein größter Flop." Trotz der Aussage ihres Ehemanns ist sie weiterhin als Cathy Lugner unterwegs. Baulöwe Lugner heiratete am 1. Juni indes zum sechsten Mal: Simone Reiländer (42) ist die neue Frau an seiner Seite.

Mirja du Mont

Bevor Mirja du Mont (48) dem Schauspieler und Synchronsprecher Sky du Mont (77) das Jawort gab, trug die Schauspielerin den Nachnamen Becker. Die Hochzeit fand 2000 statt. 16 Jahre später gaben die beiden ihre Trennung bekannt, im Jahr darauf folgte die Scheidung. Aus ihrer Ehe nahm Mirja du Mont den Namen ihres Ex-Mannes mit. Auch ihre gemeinsamen Kinder, Tara Neven du Mont (23) und Fayn Neven du Mont (17), tragen den Namen des Schauspielers.