Stars Brie Larson: Sie geht ans West End

Brie Larson - Apple TV + Primetime Emmy 2024 Party - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2024, 08:00 Uhr

Brie Larson wird in ‚Elektra‘ ihr West End-Debüt geben.

Die Oscar-Preisträgerin wird in der Adaption des Sophokles-Stücks von Dichterin Anne Carson unter der Regie von Tony-Preisträger Daniel Fish zu sehen sein. Die Sängerin sagte: „Ich könnte nicht aufgeregter sein, in diesem griechischen Drama mitzuspielen, oder in besserer Gesellschaft sein, als mit Daniel Fish und Anne Carson zusammenzuarbeiten. Storytelling war schon immer die Art und Weise, wie ich das Leben, Gefühle und Erfahrungen organisiere. Ich freue mich darauf, den Raum mit dem wunderbaren Publikum im West End zu teilen, während wir diese zeitlose Geschichte erkunden.“

Die Handlung folgt Elektra und ihrem lange verschollenen Bruder Orestes, die nach der Ermordung ihres Vaters Agamemnon durch Klytämnestra und ihren Stiefvater Aegisthus Gerechtigkeit suchen. Daniel kommentierte: „Was ist alt und was ist zeitgenössisch? Carsons Übersetzung sprengt diese Frage. Es ist eine aufregende Herausforderung, an Sophokles‘ Tragödie zu arbeiten, mit Carsons Worten, und auf der wunderschönen Bühne vom The Duke of York‘s mit Brie Larson.“

Die Show wird vom 13. Januar bis zum 18. Januar 2025 im Theatre Royal Brighton aufgeführt, bevor sie ab dem 24. Januar für 11 Wochen im Duke of York‘s Theatre in London zu sehen ist. Für den Vorverkauf der Tickets kann man sich unter www.ElektraPlay.com anmelden. Der Ticketverkauf beginnt am Mittwoch, den 2. Oktober 2024. Brie wurde für ihre Darstellung in ‚Room‘ von 2015 gefeiert und spielt seitdem die Rolle der Carol Danvers in Marvels erstem von einer Frau geführten Superhelden-Blockbuster ‚Captain Marvel‘. Die 34-jährige Schauspielerin gewann ihren Oscar für ihre Darstellung eines Entführungsopfers in ‚Room‘ und gab später zu, dass sie danach mehr als ein Jahr lang Schwierigkeiten hatte, die „dunkle“ Rolle abzuschütteln. Als sie Anfang des Jahres an einer Diskussionsrunde des ‚Hollywood Reporter‘ teilnahm, sagte sie: „Ich habe im Grunde seit ‚Room‘ nichts so Düsteres wie ‚Room‘ mehr gemacht, weil ich ein Jahr gebraucht habe, um da rauszukommen. Und es war wirklich beängstigend. Es hat lange gedauert, bis ich in der Lage war, nur grundlegende Dinge zu tun, die mir in meinem Leben Spaß gemacht haben. Also, ja, man hofft, dass man die Gnade eines Line Producers hat, der es so geplant hat, dass es Momente gibt, in denen man abladen kann.“