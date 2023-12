Stars Britney Spears: Kann sie die Beziehung zu ihrer Schwester retten?

Britney Spears - 102.7 KIIS FMs Jingle Ball 2016 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.12.2023, 16:41 Uhr

Britney Spears wünscht sich eine Aussprache mit ihrer Schwester Jamie Lynn.

Die 42-jährige Popsängerin hat seit einiger Zeit keinen Kontakt zu der einstigen Teenie-Schauspielerin. Grund dafür war Berichten zufolge unter anderem Britneys Vormundschaft, die die Beziehung zu ihren Familienmitgliedern verschlechterte. Nachdem die ‚Toxic‘-Interpretin vor kurzem die Teilnahme ihrer Schwester an der amerikanischen Version von ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ verfolgte, wolle Britney nun die Beziehung zu Jamie Lynn retten. Ein Bekannter verriet dazu gegenüber ‚The Sun‘: „Britney unterstützte Jamie Lynn dabei, in den Dschungel zu gehen und sie verfolgte ihre Zeit in Australien mit Interesse. Es ist viel Zeit vergangen und jetzt ist Weihnachten. Britney will einige ihrer vergangenen Probleme endlich begraben. Jamie Lynn hat in Australien fast gar nicht über Britney geredet und wenn sie es doch tat, war es immer nur positiv und begeistert. Letztendlich sind sie Schwestern und obwohl sie sich in den letzten Jahren relativ häufig gestritten haben, ist es an der Zeit zu sehen, ob sie die Vergangenheit hinter sich lassen können.“

Um endlich eine Aussprache mit ihrer jüngeren Schwester zu haben, wolle Britney sich offenbar schon bald mit ihr verabreden. „Britney hat gesagt, dass sie sich mit Jamie Lynn treffen würde, wenn es die Möglichkeit dafür gibt“, erzählt der Insider weiter. „Sie hat im Sommer Zeit mit ihrer Mutter verbracht und sie würde gerne sehen, ob sie dasselbe auch mit Jamie Lynn machen kann. Es sind kleine Schritte, aber es sieht vielversprechend aus.“