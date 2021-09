Britney Spears löscht Instagram-Account: Das steckt dahinter

15.09.2021 06:51 Uhr

Neuer Wirbel um Sängerin Britney Spears: Sie hat ihren Instagram-Account deaktiviert. Was steckt dahinter?

Britney Spears (39) sorgt mit einer neuen Aktion für Aufsehen. Die Sängerin hat ihren Instagram-Account gelöscht. Zwei Tage zuvor hatte sie die Verlobung mit ihrem Freund Sam Asghari (27) bekannt gegeben. Ein Insider erklärte laut „Page Six“, dass „es ihre Entscheidung war“, das Instagram-Konto zu deaktivieren. Dies sei etwas, das sie „schon eine Weile tun wollte“. Weiter heißt es bei der Promiseite der „New York Post“, die Sängerin sei derzeit glücklich: „Stille kann eine mächtige Sache und eine starke Botschaft sein“, so die Quelle.

Später gab Spears selbst ein Statement auf Twitter ab: „Macht euch keine Sorgen, Leute … Ich mache nur eine kleine Pause von den sozialen Medien, um meine Verlobung zu feiern. Ich bin bald wieder da“.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement ?? !!!! I’ll be back soon ???

— Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021