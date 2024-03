Freizügige Instagram-Fotos Britney Spears setzt sich wieder in Szene: Bikini-Parade am Strand

Britney Spears macht auch im Urlaub keine Instagram-Pause. (mia/spot)

SpotOn News | 27.03.2024, 21:28 Uhr

Britney Spears frönt weiter ihrer Lust der halbnackten Inszenierung: Mit Leo-Bikini, pinkem Zweiteiler und einem rätselhaften Mann hält sie ihre Fans auf Trab. Außerdem empfiehlt die Sängerin neuerdings Intervallfasten.

Britney Spears' (42) Bikini-Parade: Auf Instagram postet die Sängerin seit Tagen Videos im Bikini. Am Strand posierend, im Meer liegend oder im Hotelzimmer tanzend – Spears hat weiterhin großen Spaß daran, ihren Körper der Kamera zu präsentieren.

So kniet sie in einem Video in einem knappen Bikini im angesagte Leo-Muster vor dem Meer im Sand und posiert, wobei sie ihre Brüste mit den Händen zusammendrückt.

Im nächsten Video räkelt sie sich im Wasser und ist sie auf einem Schnellboot zu sehen, diesmal im grell-pinken Bikini und mit weißen Boots. Dazu erklärt sie, dass sie ihre Stiefel auch am Strand trägt, weil sie darin tanzen könne. Ebenfalls an Bord: ein dunkelhaariger junger Mann, der Britney auf den Kopf küsst.

Im nächsten Video steht die ehemalige Pop-Prinzessin wieder im Leo-Bikini in einem Zimmer, drückt ihre Brüste nach oben und schiebt ihren Slip gefährlich weit nach unten. Dazu schreibt sie "Habt einen schönen Tag meine Freunde!" Ein Video später präsentiert sie ein rotes Kleid, dessen Träger gerissen ist.

Durch Intervallfasten in neue spirituelle Dimensionen

Offenbar fühlt sich die Sängerin wieder wohl in ihrem Körper. Vor knapp zwei Wochen, am 15. März, hatte Spears mitgeteilt, dass sie nun Intervallfasten betreibe. Mit Auswirkungen: Sie sei aktuell zu schwach für ihre Video-Shootings, schrieb sie auf Instagram. Dafür habe sie eine "neue spirituelle Dimension" erreicht.

In ihrer Biografie "The Woman in Me" hatte Spears erklärt, warum sie so gerne freizügige Bilder von sich mache: "Ich glaube, wenn sie schon tausende Male von anderen Leuten fotografiert worden wären, angespornt und in Pose gesetzt worden wären für die Anerkennung anderer, würden sie verstehen, dass ich viel Freude daran habe, so zu posieren, wie ich mich sexy fühle, und mein eigenes Foto zu machen."

Wie "Daily Mail" berichtet, befindet sich Spears derzeit im Urlaub an einem unbekannten Ort. Wer der Mann auf dem Boot ist, und ob es sich dabei um einen Freund oder eine mögliche neue Beziehung handelt, ist noch nicht bekannt.