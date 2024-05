Stars Brooke Shields: Haus ohne Kinder

Brooke Shields and daughter Grier - April 2024 - TriBeCa Ball -New York Academy of Art - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.05.2024, 14:43 Uhr

Die Schauspielerin wird laut eigener Aussage nicht gut damit zurechtkommen, wenn ihre Kinder ausziehen.

Brooke Shields hat Angst vor dem Auszug ihrer Tochter.

Die 58-jährige Schauspielerin hat mit ihrem Ex-Mann Chris Henchy die Kinder Rowan (20) und Grier (18). Nachdem ihre Älteste das Elternhaus bereits verlassen hat, steht Brooke demnächst der Auszug ihrer Jüngsten zum College-Studium bevor. Die Vorstellung bald ganz alleine in ihrer Villa zu leben, bereitet der Hollywoodschönheit laut eigener Aussage ziemlich große Angst. Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ verriet sie: „Ich verleugne es nicht ganz, aber ich werde auf jeden Fall ziemlich durcheinander sein, ich werde ganz sicher durcheinander sein, aber ich weiß, dass sie zurückkommen wird. Meine ältere Tochter kommt häufig zurück. Sie werden für immer meine Babys sein. Wenn du es allerdings richtig gemacht hast, dann willst du, dass sie die Freiheit verspüren ihr Leben zu beginnen.“

Die ‚Blaue Lagune‘-Darstellerin stand vor kurzem für den Netflix-Film ‚Mother of the Bride‘ vor der Kamera, in dem sie die Mutter einer jungen Frau mimt, die den Sohn ihres einstigen Herzensbrechers heiraten möchte. Durch die Darstellung ihrer Rolle habe Brooke während der Dreharbeiten selbst einiges gelernt, erzählt sie im Interview weiter. „Ich war den ganzen Film über sehr emotional und es war eine dieser Erfahrungen, die man mit dieser außergewöhnlichen Altersgruppe erlebt. […] Es ist wirklich traurig für eine Mutter, aber man muss [eine Tochter] loslassen und man will nur, dass sie glücklich ist“, so Shields im Gespräch mit den Reportern.