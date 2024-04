Stars Candace Cameron Bure: Sie verließ Los Angeles aus Angst

Candace Cameron Bure - Peoples Choice Awards - Los Angeles - Jan 17 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2024, 10:00 Uhr

Candace Cameron Bure verließ Los Angeles, weil sie sich „nicht mehr sicher“ fühlte.

Die ‚Unsung Hero‘-Darstellerin, die mit ihrem Ehemann Valeri Bure die Kinder Natasha (25), Lev (24) und den 22-jährigen Maksim hat, bestätigte kürzlich, dass sie Hollywood verlassen habe. Sie erklärte nun, dass dies aus Sicherheitsgründen geschah, da ihre Familie „im Laufe der Jahre einige Probleme“ mit Fans hatte, die Fotos machten und sogar an die Tür ihres Hauses kamen.

Gegenüber ‚Fox News Digital‘ sagte Cameron: „Wir fühlten uns nicht mehr sicher. Und das war der Hauptgrund, warum wir umgezogen sind. Es ist erstaunlich, was die Leute denken, das sie tun können, weil sie in irgendeiner Weise ein Teil deines Lebens sein wollen. Manches davon ist unschuldig, manches nicht. Aber es ist ziemlich nervenaufreibend, wenn man einfach nur versucht, ein Mensch zu sein und das Leben zu leben, und man weiß nicht, was um die Ecke kommt.“

Die 48-jährige ‚Full House‘-Darstellerin verriet nicht, wohin sie gezogen ist, bestätigte aber, dass sie immer noch in Kalifornien sei. Sie sagte: „Es gab alle möglichen Geschichten darüber, wohin wir gezogen sind, und keine davon ist wahr. Keine von ihnen. Wir sind nicht nach Nashville gezogen. Wir sind nicht nach Texas gezogen. Wir sind eigentlich immer noch in Kalifornien. Wir sind gerade in den Norden gezogen. Wir sind nicht mehr in Los Angeles.“