Der verrückte Eismacher im Interview Cannabis, Herzhaftes und alkoholfreies Bier: Die Eis-Trends 2024

High-Protein-Eis erfreut sich bei Matthias Münz großer Beliebtheit. (eee/spot)

SpotOn News | 15.04.2024, 21:00 Uhr

Was wäre der Sommer ohne die ein oder andere Kugel Eis? Welche Sorten dieses Jahr im Trend liegen, verrät Münchens verrückter Eismacher Matthias Münz im Interview.

Die Sonne hat sich bereits von ihrer besten Seite gezeigt, das weckt bei vielen die Lust auf eine cremige Abkühlung. Und wer kann an der Eisdiele schon einfach vorbeigehen? Dieses Jahr sind es vor allem herzhafte Sorten "wie Mozzarella oder Tomaten-Eis", die im Trend liegen, verrät Matthias Münz, in München und im Fernsehen bekannt als "Der verrückte Eismacher", im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

Welche Eissorten liegen dieses Jahr besonders im Trend?

Matthias Münz: Die Kunden wünschen sich natürliche Eissorten ohne Aromen, Farbstoffe, aber intensiv im Geschmack. Auf der Eismesse in diesem Jahr wurden außergewöhnliche, herzhafte Eissorten vorgestellt, wie Mozzarella oder Tomaten-Eis. Diese gibt es ja schon seit inzwischen zwölf Jahren bei mir, werden aber (endlich) vermehrt auch in anderen Eisdielen vorzufinden sein.

Welche Klassiker erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit?

Münz: Beliebt sind bei mir nach wie vor die Sorten Pistazie di Bronte, Joghurt mit Früchten, Biereis, Champagner-Himbeere, Gebrannte Mandeln, Apfelmus-Pfannkuchen oder Erdbeere-Basilikum-Balsamico.

Welche außergewöhnlichen Sorten probieren Sie dieses Jahr aus?

Münz: Im Winter war ich in Asien auf Reisen und habe tolle Eindrücke mitgenommen. Es wird daher viele asiatisch angehauchte Eissorten geben mit diversen Gewürzen, aber auch herzhafte Eissorten wie Frühlingsrollen-Eis, Paneer-Eis oder Chicken-Tikka-Masala-Eis werde ich herstellen.

Und welche Spezial-Sorten kommen bei Ihren Kunden gerade besonders gut an?

Münz: Ganz neu im Sortiment habe ich dieses Jahr Vanille-Eis mit Tonkabohnen. Es schmeckt nach Vanille-Karamell-Mandel, unglaublich lecker. Sehr beliebt ist auch unser Currywurst-Eis oder Tomaten-Basilikum-Eis. Das Pizza-Margherita-Eis verkauft sich von den Spezial-Eissorten auch sehr gut.

Aktuell ist bei Ihnen auch High-Proteineis zu finden. Welche Sorten gibt es und welche Zutaten verwenden Sie dafür?

Münz: Unser High-Proteineis ist ideal für Sportler, schmeckt super cremig und sorgt für die Eiweißzufuhr direkt nach dem Workout. Wir bieten das Eis in verschiedenen Geschmacksrichtungen an, wie Vanille-Tonkabohne, Pistazie und Cookies und wir entwickeln immer weitere Geschmäcker. Pro Kugel hat das Eis zwischen 8 und 10 Gramm Eiweiß, sehr wenig Fett (je nach Sorte 3-5 Gramm) und 30 Prozent weniger Zucker als die anderen cremigen Eissorten.

Welche Sorten stehen noch auf Ihrer Ausprobier-Liste?

Münz: Die Augustiner Brauerei hat ein alkoholfreies Bier herausgebracht und ich werde auf jeden Fall alkoholfreies Bier-Eis anbieten und die Schüler müssen beim Kauf meines Biereises nicht mehr den Schülerausweis vorlegen. Das normale Biereis gibt es natürlich noch weiterhin, damit man sich bei mir einen Anschlecken kann.

Außerdem gibt es Cannabis-Eis zur Feier der Legalisierung. Da in Deutschland aber weiterhin Cookies und Kuchen mit Cannabis verboten bleiben, werden wir kein Eis anbieten, das high macht. Aber süchtig macht unser Eis trotzdem, durch den leckeren Geschmack!