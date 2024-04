Ab dem 22. April bei RTLzwei „Davina & Shania – We love Monaco“: Geiss-Ableger bekommt neue Staffel Es ist Zeit, das Nest zu verlassen: Davina und Shania Geiss erobern Monaco in einer neuen Staffel ihrer Doku-Soap. Die neuen Folgen „Davina & Shania – We love Monaco“ starten am 22. April.