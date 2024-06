Musik Shania Twain: Das hat Beyoncé gut gemacht

Shania Twain - April 2023 - CMT Music Awards - Moody Center - Austin, Texas - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.06.2024, 08:00 Uhr

Die Country-Pop-Sängerin outet sich als großer Fan der Musik ihrer Kollegin.

Shania Twain glaubt, dass Beyoncé dazu beigetragen hat, Country-Musik attraktiver zu machen.

Die R B-Sängerin veröffentlichte im März ihr Album ‚Cowboy Carter‘ und ihre Musikerkollegin denkt, dass sie damit einen sehr positiven Einfluss auf das Country-Genre hatte. „Ich liebe es. Ich liebe die Ausweitung des Genres. Damit erreicht es einfach ein größeres Publikum“, schwärmt Shania.

Die ‚You’re Still the One‘-Hitmacherin begrüßt neue Einflüsse in der Country-Sphäre. „Johnny Cash stand auf Rockmusik und war definitiv eher ein Rebell. Er war nicht der Typ ‚Muttersöhnchen vom Lande, Apfelkuchen‘. Und es gab viele Künstler in meiner Kindheit, die mehr Vielfalt in den Country brachten. Mehr Edge, mehr Rock, mehr Bluegrass, mehr Folk und mehr Soul“, erläutert die 58-Jährige gegenüber BBC. „Es ist schön zu sehen, dass das wieder auflebt. Ich denke, Beyoncé wird jemand sein, der dieses Tor wieder öffnen wird.“

Auch Ex-Fifth Harmony-Star Normani lobte Beyoncé kürzlich dafür, eine „revolutionäre“ Kraft in der Country-Musik zu sein. „Beyoncé, eine schwarze Frau in der Musik, die den Country-Bereich erobert, ist revolutionär. Das sind genau die Dinge, die ich mir vorgenommen habe“, erklärte sie gegenüber ‚ELLE.com‘. „Jetzt gibt es Country-Künstler, die wie wir aussehen und einfach sagen: ‚Wir waren schon immer hier.‘ Ich denke, das ist nicht nur für Musikliebhaber lehrreich, sondern auch für die schwarze Gemeinschaft. Wir haben eine Menge Pionierarbeit geleistet.“