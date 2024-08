Stars Carrie Underwood: Luke Bryan scherzt über ‚Idol‘-Comeback

Carrie Underwood - Famous - Grammys - Los Angeles - February 2016 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2024, 08:00 Uhr

Luke Bryan hat gescherzt, dass Carrie Underwood nach ihrem Einstieg bei ‚American Idol‘ einen besseren Therapeuten brauche.

Die 41-jährige Sängerin wird Katy Perry in der Jury der Show ersetzen, aber Luke – ihr neuer Co-Star – hat Carrie schon gewarnt, dass sie mit ihm und Lionel Richie harte Konkurrenz bekommen wird.

Auf die Frage, welchen Rat er für Carrie hat, sagte der 48-jährige Star in einem TikTok-Video: „Such dir einen besseren Therapeuten. Wenn sie einen Therapeuten hat, wird sie wahrscheinlich doppeln müssen, um mit mir und Lionel fertig zu werden.“ Luke scherzte anschließend, dass er seinem neuen Co-Star gerne zur Seite stehe. Luke witzelte: „Verkaufen Therapeuten Gutscheine? Ich könnte ihren Therapeuten anrufen und ihr einen Gutschein schenken.“

Carrie gewann 2005 die vierte Staffel von ‚American Idol‘ und die Sängerin verriet kürzlich, dass sie sich darauf freut, als Jurorin zurückzukehren. In einem Ankündigungsvideo sagte Carrie: „Erst kannte mich niemand und dann sahen zig Millionen Menschen diese Show. Ich bin stolz auf alles, was ich in der Show erreichen konnte. Und ich bin so stolz auf alles, was ich seitdem erreicht habe.“

Ein Insider deutete kürzlich auch an, dass Carrie „nicht nein“ zu ‚American Idol‘ sagen könne. Der preisgekrönte Star hat das Gefühl, der Show zu Dank verpflichtet zu sein. Ein Insider verriet DailyMail.com: „Sie haben Carrie in der Vergangenheit gebeten, Jurorin zu werden, und entweder standen Timing, Geld oder andere Verpflichtungen im Weg, um es Wirklichkeit werden zu lassen. Sie wurde auch gefragt, ob sie bei ‚The Voice‘ coachen möchte, aber es schien einfach nie richtig zu sein. Sie hatte immer das Gefühl, dass sie ‚American Idol‘ treu bleiben muss. Sie hat die Show, mit der ihre Karriere begann, immer beobachtet, und jetzt konnte sie nicht mehr Nein sagen.“