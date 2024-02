Film Cate Blanchett: ‚The New Boy‘-Rolle ist wahrgewordener Traum

Bang Showbiz | 23.02.2024, 14:00 Uhr

Cate Blanchett verriet, dass sie sich mit ‚The New Boy‘ den Traum erfüllte, eine Nonne zu spielen.

Die 54-jährige Schauspielerin ist in dem neuen Historiendrama über einen Waisenjungen der Aborigines, der damit beginnt, seinen Glauben und sein Erbe in Frage zu stellen, nachdem er in ein christliches Kloster gebracht wird, mit von der Partie.

Und Blanchett hofft, dass sie dabei erneut die Chance bekommt, eine Kutte zu tragen. Cate erzählte in einem Interview in der ‚Graham Norton Show‘-Talkshow: „Ich bin fasziniert von dem Aufeinandertreffen der indigenen Spiritualität mit dem industriellen Komplex des Katholizismus. Ich wollte schon immer eine Nonne spielen, und das ist meine allererste. Ich hoffe, es wird nicht meine letzte sein.“ Die Dreharbeiten zu dem Film hatten in Südaustralien stattgefunden, bei denen Cate das Gefühl hatte, dass die malerische Landschaft des Landes das Projekt aufwertete. Die ‚Don’t Look Up‘-Darstellerin erzählte: „Es ist unglaublich. Die Landschaft hat einen echten Charakter, sie ist einfach außergewöhnlich. Wir befanden uns mitten im Nirgendwo und ich liebe es, wie freundlich die Landschaft aussah, dass man durch hohes Gras laufen kann und an nichts denken muss. In Wirklichkeit ist die Angst, in ein Weizenfeld zu gehen und auf eine Schlange zu treten, ziemlich groß, aber man muss dabei mit spiritueller Freude rennen. Das ist nun mal die Schauspielerei!“ Cate hatte für ‚The New Boy‘ auch als Produzentin fungiert und erklärte zuvor, dass sie trotz ihres beruflichen Erfolgs „immer versucht, aus der Schauspielerei auszusteigen“. Im letzten Jahr bei den Filmfestspielen von Cannes enthüllte die Prominente: „Ich versuche immer, aus der Schauspielerei auszusteigen. Ich versuchte mein ganzes Berufsleben über, mit der Schauspielerei aufzuhören.“