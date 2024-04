Stars Chance the Rapper: Trennung von seiner Frau

Kirsten Corley Bennett and Chance the Rapper at the Met Gala Sept 2021 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.04.2024, 08:00 Uhr

Der Musiker und seine Frau verkünden, dass sie sich scheiden lassen.

Chance the Rapper und seine Frau Kirsten Corley haben sich getrennt.

Der Hip-Hop-Star gab der Influencerin 2019 das Jawort. Zusammen haben sie die Töchter Kensli (7) und Marli (4). Nun gibt das Paar bekannt, dass es sich entschieden hat, künftig getrennte Wege zu gehen. In einem gemeinsamen Instagram-Statement schreibt das Promi-Duo: „Nach einer Zeit der Trennung haben wir beide die Entscheidung getroffen, uns zu trennen.“ Böses Blut herrsche aber nicht zwischen ihnen. „Wir haben diese Entscheidung einvernehmlich und in Dankbarkeit für die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, getroffen“, betonen die Ex-Turteltauben.

Weiter heißt es in dem Statement: „Gott hat uns mit zwei wundervollen Töchtern gesegnet, die wir weiterhin gemeinsam aufziehen werden. Wir bitten um Privatsphäre und Respekt, während wir diesen Übergang bewältigen.“

Der 30-jährige Musiker kennt Kirsten bereits seit seiner Kindheit. Sie kamen 2013 zusammen und trennten sich 2016 für kurze Zeit. 2018 machte Chance seiner Liebsten einen Heiratsantrag, im Jahr darauf folgte die Hochzeit. Gegenüber ‚People‘ hatte der Rapper 2020 noch geschwärmt: „Ich wache jeden Tag mit einer neu entdeckten Dankbarkeit auf und bin sehr dankbar, dass ich jetzt verheiratet bin. Die Tatsache, dass ich, meine Töchter und meine Frau alle zusammen in einem Haus leben, ist ein großer, großer Segen, also habe ich das einfach in mich aufgenommen.“