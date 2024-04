Beauty & Fashion Charlotte Tilbury über ihre neuen Collection of Emotions-Parfüms

Charlotte Tilbury - Fabulous Fund Fair 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2024, 16:00 Uhr

Charlotte Tilburys neue Parfüms sollen dem Träger die Möglichkeit geben, seine Stimmung „gestalten“ zu können.

Die gleichnamige Marke des Beauty-Gurus tat sich mit dem Forschungsunternehmen International Flavors and Fragrance (IFF) zusammen, um die sechs Düfte ihrer Collection of Emotions-Reihe zu produzieren, darunter More Sex, das angeblich das Sexualleben der Menschen verbessern soll.

Berichten von ‚Vogue‘ zufolge verriet Charlotte über die neuen Produkte: „Ich wollte das schon immer machen, aber zu mir wurde immer gesagt, dass ich das nicht kann. Ich wusste, dass ich den Menschen die Möglichkeit geben könnte, mit den Düften ihren Tag selbst zu gestalten, also begann ich damit, nach Möglichkeiten zu forschen.“ Die stimmungsverändernden Parfüms sind Love Frequency (blumig-holzig), Joyphoria (warm-blumig), Magic Energy (zitronig-holzig), Calm Bliss (aquatisch-blumig), More Sex (Moschus-Leder) und Cosmic Power (würziger Amber). Über die Zusammenarbeit mit der Marke, die auf jahrzehntelanger Forschung beruht und Produkte in den Kategorien Geschmack, Textur, Duft, Ernährung, Enzyme, Kulturen, Sojaproteine und Probiotika entwickelt, fügte Tilbury hinzu: „Sie verwenden das offensichtlich, um an verschiedenen Duftnoten zu arbeiten, aber noch nie mit der Absicht, Gefühle zu bewirken. Als wir wussten, dass wir mit der Neurowissenschaft und der Psychologie mein Konzept entwickeln konnten, ist das eine himmlische Ergänzung gewesen.“