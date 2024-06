Stars Cheryl Burke: Für Tanzshow sollte man single sein

Cheryl Burke - 2022 iHeartRadio Wango Tango - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2024, 10:00 Uhr

Cheryl Burke hat zukünftige ‚Dancing With The Stars‘-Kandidaten gewarnt, dass sie single sein sollten, wenn sie sich für die Show anmelden.

Die ehemalige Profitänzerin arbeitete an 26 Staffeln der erfolgreichen TV-Serie mit, die in der deutschen Version ‚Let’s Dance‘ heißt, bevor sie sich 2022 von der Rolle zurückzog. Sie hat nun allen Prominenten, die einen Auftritt auf der Tanzfläche in Betracht ziehen, einige offene Ratschläge gegeben. Sie fordert sie unter anderem auf, nicht teilzunehmen, wenn sie in einer langfristigen Beziehung sind, da diese durch die Bindung, die man zum Tanzpartner aufbaut, gefährdet wird.

In ihrem Podcast ‚Sex, Lies, and Spray Tans‘ erklärte Cheryl: „Es ist eine arrangierte Ehe. Und es ist schwarz und weiß. Entweder man liebt sich oder man hasst sich wirklich. Du sagst nicht: ‚Oh ja, er ist süß.‘ Es ist wirklich nach dem Motto: ‚Nein, nein, entweder ich mag dich oder ich mag dich nicht, weil ihr ständig acht Stunden am Tag, sieben Tage die Woche zusammen seid.‘ Das ist verrückt. Für drei Monate? Und du bist verletzlich.“ Cheryl fügte hinzu: „Man kommt sich in vielerlei Hinsicht nahe. Diese Prominenten sind so verletzlich, weil man alles abspecken muss, um erfolgreich zu sein. Und das allein? Ich wette, die meisten dieser verheirateten Prominenten haben das noch nie mit ihren Frauen getan. Sei Single, wenn du ‚Dancing With The Stars‘ machst. Das ist alles, sage ich.“

Cheryl gestand auch, dass sie sich im Laufe der Jahre in mehrere ihrer Partner verliebt habe, aber die Romanzen basierten nur auf „Lust“. Sie fügte hinzu: „Es ist keine Liebe, oder? Es ist in diesem Moment. Dann denkst du: ‚Moment mal, wie geht es dieser Person, wie in der realen Welt?‘“ Die Tänzerin hatte zuvor verraten, dass sie während ihrer 26 Staffeln in der Show drei ‚Showmances‘ hatte und gab zu, dass eine davon den ehemaligen Profi-Footballspieler Chad Johnson betraf. Während eines Auftritts im ‚Amy and T.J.‘-Podcast gab Cheryl zu: „Einer von ihnen hat mir im Grunde seine Liebe bei ‚Ellen DeGeneres‘ gestanden.“ Trotzdem hat sich die Tänzerin über die Identität der anderen Personen, mit denen sie während ihrer Zeit bei ‚Dancing With The Stars‘ zusammen war, bedeckt gehalten.