Stars Christina Applegate: Reality-TV muntert die MS-kranke Schauspielerin auf

Die Hollywood-Darstellerin leidet seit einige Jahren an Multipler Sklerose. Zuhause lenke sie sich mit Reality-TV-Shows ab.

Christina Applegate verrät, dass Reality-TV ihr dabei hilft, mit ihrer Multiplen Sklerose fertig zu werden.

Die US-Schauspielerin gab 2021 bekannt, dass bei ihr die chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems diagnostiziert wurde. Nun erzählt die 52-Jährige, dass Reality-TV eine großartige Ablenkung von ihrer schlimmen Diagnose ist.

„Ich finde Reality-TV sehr nützlich, das ist es für mich“, enthüllt sie in der ‚SiriusXM‘-Sendung ‚This Life of Mine‘ von James Corden. „Jeder, der mich gut kennt, weiß, dass es rund um die Uhr in meinem Zimmer läuft, denn ich verlasse mein Zimmer nicht sehr oft. Ich weiß, das klingt wirklich deprimierend, aber es ist so, dass ich manchmal schlafen muss. Gib mir irgendwas davon. Gib mir ‚Vanderpump [Rules]‘, gib mir ‚Below Deck‘, gib mir ‚Real Housewife‘, gib mir sogar ‚Kitchen Nightmares with Gordon Ramsay‘ – davon schaue ich neun Staffeln in zwei Tagen.“

Die ‚Eine schrecklich nette Familie‘-Darstellerin erklärt auch, was sie an den Formaten so begeistert. „Ich liebe es, die Unzulänglichkeiten echter Menschen zu sehen, wirklich. Wow, diese Menschen existieren, das liebe ich. Deshalb liebe ich Reality-TV, weil es mich wahnsinnig macht, dass sie sich so verhalten“, erklärt sie.