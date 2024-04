Stars Cole Sprouse: Endlich angekommen bei Freundin Ari

Ari Fournier and Cole Sprouse - Paris Fashion Week - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.04.2024, 18:00 Uhr

Cole Sprouse ist in der Lage, zum „ersten Mal“ er selbst zu sein, seit er Ari Fournier kennengelernt hat.

Der 31-jährige Schauspieler ist seit Anfang 2021 mit dem 25-jährigen Model liiert und erklärte, dass er, seit er eine „echte Kompatibilität“ mit ihr gefunden hat, seine Vergangenheit anders sieht und sie nun als eine „Lektion“ betrachten kann, die er gelernt hat.

Im Podcast ‚Let‘s Talk Off Camera with Kelly Ripa‘ sagte er: „Wenn echte Kompatibilität in dein Leben kommt, fühlt sich fast alles in der Vergangenheit wie eine Lektion oder ein Sprungbrett zu dem an, was du jetzt erreicht hast. Ich denke, dies ist zumindest das erste Mal in meinem Leben, und ich setze nichts davon auf einen Zeitplan, aber das erste Mal, dass ich in einer Beziehung so ganz und gar ich selbst sein kann. Und ich denke, das ist ein enormes Zeugnis für sie und die Art und Weise, wie sie sich verhält.“

Der ehemalige Disney Channel-Star – der an der Seite seines Zwillingsbruders Dylan berühmt wurde, als sie in der 2000er-Jahre-Sitcom ‚Hotel Zack und Cody‘ mitspielten – wurde dann auf die Idee angesprochen, den Bund der Ehe mit Ari einzugehen, insbesondere nachdem sein Bruder Barbara Palvin geheiratet hat. Cole erklärte aber, dass seine Lebensgefährtin ihn nie unter Druck gesetzt habe, die Frage zu stellen, und dass sie die Dinge einfach von Tag zu Tag nehmen. Er sagte: „Ich bekomme diese Frage die ganze Zeit gestellt und ich würde sagen, dass Ari mit ihrer ewigen Anmut und Eleganz nie Druck auf eine Situation ausgeübt hat, vor allem nicht aus der öffentlichen Perspektive, und ich liebe das. Wir nehmen es einen Tag nach dem anderen!“