Stars Craig David ist seit zwei Jahren keusch

Craig David - Hits Radio Live Manchester Nov 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2024, 13:29 Uhr

Der britische Sänger macht eine äußerst überraschende Enthüllung über sein Privatleben.

Craig David behauptet, dass er seit zwei Jahre enthaltsam lebt.

Den britischen Sänger hätten wohl die wenigsten mit Keuschheit in Verbindung gebracht. Schließlich prahlte er in seinem Song ‚7 Days‘ damit, „am Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag Liebe zu machen“. Auf dem Höhepunkt seines Ruhms in den 1990er Jahren war der 42-Jährige außerdem mit zahlreichen Frauen zusammen.

Im Sommer 2023 offenbarte er allerdings, „vielleicht ein Jahr oder so“ keinen Sex mehr gehabt zu haben. Im ‚TMZ‘-Podcast erklärt Craig nun, dass er sein selbst auferlegtes Zölibat bis ins Jahr 2024 verlängert hat. „Als ich das erste Album, ‚Born To Do It‘, gemacht habe, war ich 17 Jahre alt. Das waren also alles Bestrebungen“, erläutert er.

Der Musiker ist der Meinung, dass ihm die Keuschheit gut tut. „So sehr ich auch für einen Moment zu mir selbst sagte ‚Wow‘, fühlte es sich einfach so an, als wäre die Kreativität in diesen zwei Jahren auf hundert, auf ein Maximum gestiegen“, sagt er. Seine ungewöhnliche Entscheidung begründet der

‚Fill Me In‘-Interpret damit, dass er keinen Druck mehr haben wollte, Partnern körperlich näher zu kommen.